بالصوره ...«هيئة تنظيـم الاتصـالات»: حجـب لعبة «ببجي» رسميًا

وطنا اليوم ـ عمان

أكد مصدر مسؤول ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هي من حجب لعبة ببجي «PUBG»، وذلك لاثارها السلبية على مستخدميها، ما يعني ان قرار حجبها رسمي.

وكانت هذه اللعبة قد تعطلت قبل فترة دون أن يعرف مستخدموها فيما اذا كان توقفا مؤقتا أم هو مجرد تعطل، ذلك ان مشتركين في هذه اللعبة واجهوا مشاكل في الدخول اليها، ولا تزال هذه المشكلات قائمة.

يشار الى ان هذه اللعبة شاعت بشكل كبير في المملكة وبلغت حد الادمان عليها لدى الكثيرين، بالمقابل كانت هناك تحذيرات من مؤسسات رسمية لموظفيها بعدم الاشتراك فيها، وبلغ حد التأثر في هذه اللعبة الى اصدار فتوى دينية تحرمها.

وكان علماء نفس ومستشاروا اجتماع قد اكدوا مرارا على ان هذه اللعبة التي قد تستغرق ساعات طوال خاصة مع امكانية اللعب بشكل جماعي فيها قد تؤدي الى تأثيرات نفسية واجتماعية على ممارسها، قد يصل الى الادمان وينتج عنها التشنجات العصبية عدا عن التأثيرات النفسية والاجتماعية خاصة وانها تشجع على العنف وتخلق روحا عدائية والتنمر الاجتماعي، بالاضافة الى الانطواء وحب التواصل الالكتروني بافراط.