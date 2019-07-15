الرئيسية | تكنولوجيا هل تم حظر لعبة ببجي في الأردن !

وطنا اليوم-عمان:نفى مصدر في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حجب لعبة "ببجي" العالمية عن الاردنيين.

وقال المصدر ان الهيئة لم تصدر اي تعميم لحجب اللعبة عن الاردنيين، بل تكتفي بتقديم رسائل توعية فقط.

وكان نشطاء على مواقع التواصل قد تداولوا اليوم الخميس انباء عن حجب اللعبة في الاردن فقط.

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