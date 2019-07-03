فيسبوك تصدر بيانا بشأن العطل المفاجئ

وطنا اليوم-عمان:أصدرت شركة فيسبوك ، مساء الاربعاء ، بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية والذي تسبب بمنع ارسال الصور في واتساب وفيسبوك وانستغرام الاربعاء .

وقالت الشركة إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتساب وإنستغرام.

وذكر موقع "داون ديدكتور دوت كوم"، لمتابعة الأعطال الإلكترونية، إن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في "إنستغرام"، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في "فيسبوك" و"واتساب".

وتعطلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب"، اليوم الأربعاء، في العديد من دول العالم.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن المواقع أصيبت بخلل فني مفاجئ، مما أدى إلى توقف الموقع على شبكة الإنترنت، في عدد من دول العالم.

وأضافت أن مستخدمي موقع "فيسبوك" فوجئوا بعد عدم تمكنهم من الدخول إلى حساباتهم، بظهور جملة " Service Unavailable" بمعني "الخدمة غير متوفرة".



كما تعذر ظهور التايم لاين على الموقع، وأيضا عدم ظهور الصور.

وتلقى الموقع العديد من البلاغات عن عدم إمكانية رفع أي صور جديدة أو وسائط متعددة على جميع التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك"، مثل "إنستغرام" و"واتسآب".

وكان خبراء السلامة أكدوا، أمس الثلاثاء، خلو مجمع شركة "فيسبوك" في وادي السيليكون من أي خطر بعد مخاوف من احتمال احتواء طرد بريدي على غاز السارين.

وكانت أربعة من مباني شركة "فيسبوك" قد أخليت، أول أمس الاثنين، وجرى فحص شخصين لاحتمال تعرضهما للغاز الذي يصيب الجهاز العصبي وقد يكون قاتلا، وفقا لـ"رويترز".