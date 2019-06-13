الرئيسية | تكنولوجيا تريند مايكرو تشجع الشركات الأردنية على تبني تطبيقات الأمان السحابية المختلطة

وطنا اليوم - تكنولوجيا

تريند مايكرو تشجع الشركات الأردنية على تبني تطبيقات الأمان السحابية المختلطة عقب الارتفاع الكبير الذي سجلته هجمات الفدية الخبيثة داخل المملكة :



• تم تسجيل حوالي 2.7 مليون هجمة ضارة مسجلة من حوادث فيروسات "الفدية" في عام 2018.

• أظهرت الدراسة أن 90 ٪ من المنظمات العالمية سوف تتبنى السحابة الهجينية بحلول عام 2020.

25 يونيو2019 - عَمان، الأردُن: دعت شركة تريند مايكرو إنكوربوريتد الرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن الرقمية جميع الشركات الأردنية على استخدام واتباع التطبيقات الأمنية السحابية المختلطة كنهج أساسي في خارطة طريقها نحو عالم التحول الرقمي ، وذلك على اثر ما كشفته دراسة حديثة تفيد بأن هناك أكثر من 2.7 مليون هجمة ضارة مسجلة باسم فيروسات "الفدية الخبيثة" وحوالي 39,400 هجوم ضار تم الإبلاغ عنه في جميع أنحاء المملكة خلال العام الماضي.



وتأتي النتائج المستخلصة من تقرير تريند مايكرو حول التهديدات الإلكترونية في وقت تمضي فيه الشركات داخل جميع أنحاء المملكة نحو اعتماد البُنىً التحتية السحابية المختلطة ، حيث تشير دراسة عالمية منفصلة خاصة بشركة تريند مايكرو إلى أنه بحلول عام 2020 ستقوم حوالي 90 في المائة من المؤسسات في جميع أنحاء العالم باعتماد واستخدام البنية التحتية والخدمات السحابية المختلطة ، ويعود السبب وراء ذلك إلى أن هذه الخطوة تمنح الأعمال التجارية ميزات عالية في المرونة والكفاءة وسهولة التنقل مع ضمان تقليل التكاليف قي آن واحد.



وفي نفس السياق أكد خبراء تريند مايكرو أن مجال الأمن السحابي سيصبح توجه أساسي لجميع الشركات خلال السنوات المقبلة ، ومن هذا المنطلق شجعت تريند مايكرو صانعي القرار في الشركات الأردنية على تكثيف جهودهم في الحرص على تطبيق تدابير الأمان السحابية المختلطة ، وذلك لما يمكن أن توفره من ميزات تلبي احتياجات العمل المتطورة والمتغيرة.



ومن جانبه أكد محمود عربي مدير تطوير الأعمال لدى شركة تريند مايكرو على قدرة المؤسسات الآن في جميع أنحاء المملكة الأردنية أن تبتكر بأمان من غير القلق تجاه المسائل الأمنية التي تحول دون تقدمهم وتطورهم ، مشيراً إلى أن البنى التحتية الداخلية القائمة على الحوسبة السحابية سواء المادية أوالافتراضية محمية بحل موثوق ومتكامل من ناحية الأمن والحماية ، كما لفت في حديثه إلى الدراسة الاستقصائية التي أجريت مؤخراً من قبل تريند مايكرو ، موضحاً أنها أظهرت 59٪ من المؤسسات التي تتخذ من الأردن مقراً لها تستخدم أدوات الأمن التلقائية في عملية إدارة ومراقبة عملياتها بشكل عام ، مؤكداً أن هذا يجعل من تقنيات الأّتْمَتَة ضرورة قصوى للعديد من الشركات التي تبحث عن حلول لتبسيط أعباء العمل وإدارة العمليات.



والجدير بالذكر إنه من المحتمل أن تصبح منصة تريند مايكرو السحابية المختلطة والمتوفرة حالياً في الأردن أداة رئيسية من أجل تأمين بيئة الأعمال الرقمية ، والتي توفر بدورها ميزات اكتشاف الاختراقات الضارة مبكراً وسرعة معالجتها بطريقة تضمن استمرارية سير أعمال المؤسسات بأمان ، علماً أن منصة تريند مايكرو "Smart Protection Network" عالجت بمفردها في الربع الأول من عام 2019 حوالي 619 مليار استفسار ، واستطاعت ردع 13.8 مليار تهديد ، فضلاً عن اكتشاف 40 صنفاً جديداً من برامج الفدية الضارة.



علاوة على ذلك تدمج أداة تريند مايكرو "Deep Security" كل ما تحتاجه فرق الأمان في لوحة معلومات واحدة توفر رؤية غنية عبر مختلف المنصات بما في ذلك AWS و Google Cloud و Microsoft Azure و VMware ، وذلك مع ضمان توفير أداء عالي الجودة وبتكلفة قليلة ، مما يتيح للشركات من جميع الأحجام والصناعات امتلاك إمكانيات هائلة للكشف والحماية من أية أضرار ، اضافة إلى ذلك يساهم"Deep Security" في تبسيط العمل التنظيمي بطريقة تضمن إمكانية نمو المؤسسات دون قيود تحول دون ذلك ، بينما يوفر كل شيء تحتاجه فرق الأمن للسيطرة على بنيتها التحتية وحمايتها من الهجمات الضارة التي تستهدف أمن المؤسسات.



نبذة عن تريند مايكرو

تساعد تريند مايكرو إنكوربوريتد الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأمن السيبراني في جعل العالم مكاناً آمناً لتبادل المعلومات الرقمية ، وتوفر حلولها المبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات أمانًا متعدد الطبقات سواء لمراكز البيانات وأعباء العمل السحابية والشبكات ونقاط الاتصال ، تعمل جميع منتجاتنا بشكل بسيط وسلس على تقديم المعلومات التي تهدد أمن كلا من الأجهزة والشبكات والأفراد والمؤسسات ، وتوفير الدفاع اللازم والمتكامل لمعالجة جميع التهديدات الإلكترونية بصورة تضمن تحقيق أفضل حماية شاملة وسريعة الاستجابة ، تمكّن تريند مايكرو المؤسسات من تأمين عالمها الرقمي المتصل من خلال وجود أكثر من 6000 موظف عبر 50 دولة ، وكذلك وجود أكثر الأبحاث تطوراً على مستوى العالم في مجال البحوث الأمنية والذكية والتهديدات الإلكترونية ، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.trendmicro.com

















تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر