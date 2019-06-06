 وطنا نيوز -الجرائم الإلكترونية تحذر مستخدمي سناب شات في الأردن
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الجرائم الإلكترونية تحذر مستخدمي سناب شات في الأردن
التاريخ : 18-06-2019 09:57:49 المشاهدات: 465

وطنا اليوم-عمان:حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية - البحث الجنائي، في مديرية الأمن العام، الأردنيين من تتبع الروابط الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق سناب شات.

وقالت "الجرائم الإلكترونية" صباح الثلاثاء : " الروابط الإلكترونية المشبوهه طريقك لتكون ضحية لجريمة الاختراق فلا تفتحها".

وعلى وجه الخصوص، حذرت الجرائم الإلكترونية مستخدمي تطبيق" سناب شات" ودعت الى عدم التعامل مع الرسائل التي تحمل روابط الكترونية خوفا من الوقوع ضحية للجرائم الالكترونية.


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