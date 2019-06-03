 وطنا نيوز -الجرائم الالكرتونية تحذر : لا تظنوا أن شخصياتكم وهمية
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الجرائم الالكرتونية تحذر : لا تظنوا أن شخصياتكم وهمية
التاريخ : 16-06-2019 04:37:38 المشاهدات: 1464

وطنا اليوم-عمان:دعت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم تشويه شخصية المستخدم بتصرفات غير مسؤولة، مشيرة إلى أن تصرف المرء على مواقع التواصل الاجتماعي هي مرآة لشخصيته الحقيقية.

وحذرت خلال منشور لها على صفحتها الرسمية  المستخدمين أن شخصياتهم على مواقع التواصل الاجتماعية ليست وهمية حتى لو كانوا خلف شاشات أجهزتهم.


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