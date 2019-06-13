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الجرائم الالكترونية تحذر: حافظ وحافظي عليها
وطنا اليوم-عمان:حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تبادل المعلومات الخاصة والصور على أساس علاقات غرامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوحدة إن "العلاقات الغرامية وما يتخللها من تبادل المعلومات الخاصة والصور، طريق لتكون ضحية للابتزاز والتشهير الالكتروني.. فلا تجعل نفسك عرضه للتهديد والابتزاز".
وأضافت "صورك الخاصة سلاح الانفس المريضة ونقطة ضعفك فحافظ وحافظي عليها".
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