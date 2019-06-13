الرئيسية | تكنولوجيا الجرائم الالكترونية تحذر: حافظ وحافظي عليها

وطنا اليوم-عمان:حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تبادل المعلومات الخاصة والصور على أساس علاقات غرامية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الوحدة إن "العلاقات الغرامية وما يتخللها من تبادل المعلومات الخاصة والصور، طريق لتكون ضحية للابتزاز والتشهير الالكتروني.. فلا تجعل نفسك عرضه للتهديد والابتزاز". وأضافت "صورك الخاصة سلاح الانفس المريضة ونقطة ضعفك فحافظ وحافظي عليها".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر