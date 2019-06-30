تحذيرات جديدة من الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم-عمان:دعت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام المواطنين إلى تجاهل الحسابات الوهمية، وذلك للحفاظ على أمان الحسابات.

كما دعت إلى الحذر من الغرباء، على شبكة الانترنت، تماما كما نحذرههم في الواقع.

وأشارت إلى أن تفعيل خاصية تلقي التنبيهات من أهم الاعدادات التي نحتاجها لحماية حساب الفيسبوك والأشعار باي دخول غير مشروع.