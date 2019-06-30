 وطنا نيوز -تحذيرات جديدة من الجرائم الإلكترونية
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تحذيرات جديدة من الجرائم الإلكترونية
التاريخ : 12-06-2019 11:23:14 المشاهدات: 900

وطنا اليوم-عمان:دعت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام المواطنين إلى تجاهل الحسابات الوهمية، وذلك للحفاظ على أمان الحسابات.

كما دعت إلى الحذر من الغرباء، على شبكة الانترنت، تماما كما نحذرههم في الواقع.

وأشارت إلى أن تفعيل خاصية تلقي التنبيهات من أهم  الاعدادات التي نحتاجها لحماية حساب الفيسبوك والأشعار باي دخول غير مشروع.


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