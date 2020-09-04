وطنا اليوم - لوزان عبيدات: لا شك بأنه بعد حديث الخبير الأقتصادي طلال ابو غزالة عن وضع كورونا وإمكانية استمرارها لأربعة أشهر ، فان غالبية الشارع الأردني قد أصابهم الرعب والذعر واغلب التساؤلات التي جاءت رد على كلام ابوغزاله تمحورت حول " هل ستستمر الخسائر لعدة سنوات ؟ ، وهل سيبقى العالم تحت رحمة كورونا ؟ ، ماذا عن اللقاح الم يقولوا بأنه على وشك التصنيع والتصدير والأستخدام ؟ ".

هذه الأسئلة المشروعة دارت في بال 70% من الأردنيين أما ال 30% الأقلية الباقية فقد اخذت الحديث على محمل المزاح وعدم التصديق لأنهم واثقين بأن كورونا له لقاح وسينتهي قريبا وأن هذا الحديث لا يقع الا تحت لأئحة التكهنات والتوقعات فحسب ، فالجميع عانى من هذا الوباء وهو اليوم غير قادرين على تحمله لأقل من سنه فكيف من الممكن ان يقوموا بتحملة لمدة أربعة سنوات متواصلة ؟

وبعد إجراء استقصاء لمعرفة مدى مصداقية تصريحات أبوغزالة تبين ان اخر الدراسات الروسية اثبتت بالسماح باختبار لقاح آخر ضد فيروس كورونا حيث أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحا لإجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا “كوفيد-19″، الذي طوره مركز تشوماكوف الطبي ، حيث انها ذكرت في بيان أوردته وكالة سبوتنيك للأنباء، أن أكثر من ثلاثة آلاف متطوع سيشاركون في تجارب الأدوية التي ستلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية كما أنها ستبدأ قريبا تجربة سريرية للقاح في مدن كيروف وسانت بطرسبورغ ونوفوسيبيرسك.. وبعد التطعيم، سيتم عزل المتطوعين في المستشفى لمدة 16 يوما ، كما انه قال إيشموخاميتوف المدير العام لمركز تشوماكوف، : “نتوقع استكمال التجارب السريرية في نوفمبر من هذا العام”.

وكانت روسيا قد سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم “سبوتنيك في” الشهر الماضي، الذي قام بتطويره مركز غمالي، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

حيث هذا جمعيه قادر على اعطاء جرعة أمل للمتضررين من وباء كورونا على المستوى الأقتصادي والأجتماعي والصحي والنفسي والمالي والمعرفي وعلى جميع المستويات .

أما اللقاح الثاني فهو لقاح جونسون لفيروس كورونا يتحدى تطعيمات مودرنا وفايزر.. اللقاح الأمريكى يتميز بجرعة أحادية بدلا من جرعتين.. لا يحتاج للتجميد ليكون سهل الاستخدام والتداول.. وتجنيد 60 ألفا بالتجربة لتأكيد فاعليته وأمانه وذلك بحسب ما اعلنت عنه الولايات المتحده الأمريكية ، حيث هذا حميعة جعل الرئيس ترامب يكتب على تويتر لحث الأغذية والأدوية الأمريكية FDA للموافقة على اللقاح ، فعلى عكس بعض منافسيها، لا يحتاج لقاح جونسون آند جونسون Johnson & Johnson إلى التجميد، وقد يتطلب حقنة واحدة فقط بدلاً من اثنتين، حيث أعلنت الشركة أنها بدأت المرحلة الأخيرة من تجاربها السريرية، وهى رابع شركة تقوم بذلك فى الولايات المتحدة بعد أن بلغت الوفيات فيها إلى 200 ألف وفاة نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة TheNewYorkTimes أن تجربة اللقاح المتقدمة ستكون الأكبر إلى حد بعيد، حيث ستسجل 60 ألف مشارك، وقالت الشركة إنها يمكن أن تعرف بحلول نهاية هذا العام ما إذا كان لقاحها يعمل، موضحة أن اللقاح يستخدم تقنية لها سجل أمان طويل فى لقاحات الأمراض الأخرى، وقد يتطلب اللقاح حقنة واحدة فقط بدلاً من اثنتين، وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن جميع سكان العالم يحتاجون إلى التطعيم، وليس من الضرورى أن تظل مجمدة حيث يتم تسليمها إلى المستشفيات والأماكن الأخرى بحيث يمكن إعطاؤها للمرضى، ما يبسط الخدمات لمئات الملايين من الجرعات.

بالمحصلة، هذان اللقاحان قادران على اعطاء جرعة أمل كافية لمن تحطم من جميع المستويات بسبب هذا الوباء الشرس ، ان اعطاء الناس طاقة سلبية سوف يؤثر عليهم نفسياً وصحياً حيث اذا سلموا من وباء كورونا لم يسلموا وقتها من الجلطات الصحيه .