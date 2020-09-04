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الرد على مقولة أبوغزالة: من الممكن ان تمتد كورونا لأربعة سنوات ... إقتصاد دول عظمى انهار " منظمومة صحية " ارهقت .. وإغلاقات مستمرة
وطنا اليوم - لوزان عبيدات: لا شك بأنه بعد حديث الخبير الأقتصادي طلال ابو غزالة عن وضع كورونا وإمكانية استمرارها لأربعة أشهر ، فان غالبية الشارع الأردني قد أصابهم الرعب والذعر واغلب التساؤلات التي جاءت رد على كلام ابوغزاله تمحورت حول " هل ستستمر الخسائر لعدة سنوات ؟ ، وهل سيبقى العالم تحت رحمة كورونا ؟ ، ماذا عن اللقاح الم يقولوا بأنه على وشك التصنيع والتصدير والأستخدام ؟ ".
هذه الأسئلة المشروعة دارت في بال 70% من الأردنيين أما ال 30% الأقلية الباقية فقد اخذت الحديث على محمل المزاح وعدم التصديق لأنهم واثقين بأن كورونا له لقاح وسينتهي قريبا وأن هذا الحديث لا يقع الا تحت لأئحة التكهنات والتوقعات فحسب ، فالجميع عانى من هذا الوباء وهو اليوم غير قادرين على تحمله لأقل من سنه فكيف من الممكن ان يقوموا بتحملة لمدة أربعة سنوات متواصلة ؟
وبعد إجراء استقصاء لمعرفة مدى مصداقية تصريحات أبوغزالة تبين ان اخر الدراسات الروسية اثبتت بالسماح باختبار لقاح آخر ضد فيروس كورونا حيث أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحا لإجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا “كوفيد-19″، الذي طوره مركز تشوماكوف الطبي ، حيث انها ذكرت في بيان أوردته وكالة سبوتنيك للأنباء، أن أكثر من ثلاثة آلاف متطوع سيشاركون في تجارب الأدوية التي ستلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية كما أنها ستبدأ قريبا تجربة سريرية للقاح في مدن كيروف وسانت بطرسبورغ ونوفوسيبيرسك.. وبعد التطعيم، سيتم عزل المتطوعين في المستشفى لمدة 16 يوما ، كما انه قال إيشموخاميتوف المدير العام لمركز تشوماكوف، : “نتوقع استكمال التجارب السريرية في نوفمبر من هذا العام”.
وكانت روسيا قد سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم “سبوتنيك في” الشهر الماضي، الذي قام بتطويره مركز غمالي، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
حيث هذا جمعيه قادر على اعطاء جرعة أمل للمتضررين من وباء كورونا على المستوى الأقتصادي والأجتماعي والصحي والنفسي والمالي والمعرفي وعلى جميع المستويات .
أما اللقاح الثاني فهو لقاح جونسون لفيروس كورونا يتحدى تطعيمات مودرنا وفايزر.. اللقاح الأمريكى يتميز بجرعة أحادية بدلا من جرعتين.. لا يحتاج للتجميد ليكون سهل الاستخدام والتداول.. وتجنيد 60 ألفا بالتجربة لتأكيد فاعليته وأمانه وذلك بحسب ما اعلنت عنه الولايات المتحده الأمريكية ، حيث هذا حميعة جعل الرئيس ترامب يكتب على تويتر لحث الأغذية والأدوية الأمريكية FDA للموافقة على اللقاح ، فعلى عكس بعض منافسيها، لا يحتاج لقاح جونسون آند جونسون Johnson & Johnson إلى التجميد، وقد يتطلب حقنة واحدة فقط بدلاً من اثنتين، حيث أعلنت الشركة أنها بدأت المرحلة الأخيرة من تجاربها السريرية، وهى رابع شركة تقوم بذلك فى الولايات المتحدة بعد أن بلغت الوفيات فيها إلى 200 ألف وفاة نتيجة لوباء فيروس كورونا.
وكشفت صحيفة TheNewYorkTimes أن تجربة اللقاح المتقدمة ستكون الأكبر إلى حد بعيد، حيث ستسجل 60 ألف مشارك، وقالت الشركة إنها يمكن أن تعرف بحلول نهاية هذا العام ما إذا كان لقاحها يعمل، موضحة أن اللقاح يستخدم تقنية لها سجل أمان طويل فى لقاحات الأمراض الأخرى، وقد يتطلب اللقاح حقنة واحدة فقط بدلاً من اثنتين، وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن جميع سكان العالم يحتاجون إلى التطعيم، وليس من الضرورى أن تظل مجمدة حيث يتم تسليمها إلى المستشفيات والأماكن الأخرى بحيث يمكن إعطاؤها للمرضى، ما يبسط الخدمات لمئات الملايين من الجرعات.
بالمحصلة، هذان اللقاحان قادران على اعطاء جرعة أمل كافية لمن تحطم من جميع المستويات بسبب هذا الوباء الشرس ، ان اعطاء الناس طاقة سلبية سوف يؤثر عليهم نفسياً وصحياً حيث اذا سلموا من وباء كورونا لم يسلموا وقتها من الجلطات الصحيه .
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