مواطن من العقبة يناشد جلالة الملك لعلاج ابنه المريض

وطنا اليوم - أجرت التحقيق لوطنا اليوم لوزان عبيدات: بعد انتشار صورة الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أجرت وطنا اليوم اتصالا مع والد الطفل والذي يعاني المرض وهو ابن لمواطن عقباوي يناشد جلالة الملك ويقول: لا تأمين صحي ينفع ابنه المريض ولا وظيفة تحارب صعوبات الحياة

ألم وحزن وصعوبة حياة كبيرة تعيشها اسرة رزقهم الله بمولد من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر الآن عشرة سنوات لا يملك تأمين صحي ولا اي دواء يسهل عليه ألم الأمراض التي داهمته في حياته أصبح الطفل احمد آل عيد اليوم كجندي يحارب العدو بنفسه من غير مساعدة فلا يوجد تأمين صحي يخضع له من خلاله للعلاج ولا وظيفة يمتلكها والدة قادرة على تيسير امور علاجه ولو بقليل .

لا احد يعلم اليوم ما هو السبب الرئيسي من طرد والد الطفل من وظيفته حيث كان يعمل في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفي يوم وجد نفسه بلا وظيفية وهو رب اسرة لثلاثة فتيات وولدين ، حيث طالب والد الطفل احمد انقاذ ابنة المريض والتحقيق الكامل معه بخصوص وظيفتة وطريقة طرده منها .

حيث قام وطنا اليوم بإجراء هذا التحقيق لإيصال صوت والد الطفل الذي ظُلم والذي يُحارب من اجل ابنة ، كما استوجبت المهنية الإعلامية والأخلاقية التواصل مع والد الطفل للسماح بنشر صورة الطفل .