أطباء التيك توك ، أطباء الشهرة باحثي المتابعين والايكات

وطنا اليوم - أجرت التحقيق الزميلة لوزان عبيدات - لا ادري من اين سأبدأ والى اين سينتهي الحديث فالدهشه والاستغراب أصبحت عارمة وكبيرة وضخمة للغاية ، فمن المعروف ان يكون لشهادة الطب احترام وتقدير ولسنوات الطب رهبة واهمية ولأسم الحاصل على هذا اللقب لقب " الطبيب " هيبة واحترام ولكن هل نفذت مواضيع العالم واصبح الموضوع الرئيسي هو الشهرة على حساب مواضيع خارجة عن الاختصاص ؟

في البداية سأقوم بتوضيح نقطة مهمه للغاية " انا ارغب واهتم جداً بالمحتوى الطبي الذي يصنعونه بعض الأطباء والذي يتناول أهم مواضيع الطب ، واحترم جداً من يقوم بتقديم المعلومات والحقائق لقضايا تشغل بال المواطنين بال من هم " خارج الطب " لذلك تعبيري هنا ليس يخص جميع من هم يمتلكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ويقدمون النصيحة للمتابعين سواء بتصوير فيديو قصير أو تقديم صورة توضيحية يوجد بداخلها معلومات ، أو عمل فقرة اسئلة يتضمنها معلومات قيمة " من يقوم بذلك فهو عضو فعال جداً في المجتمع ، من يقوم بذلك يُحترم ويُقدر ولكن أنا أقصد بحديثي عن مجموعة من باحثي الشهرة بطرق سخيفة خادشة للحياء العام .

ان كنت تريد أن تصبح طبيب مشهور على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك قوم بتصوير فيديو قصير وضع بعض الموسيقى ومن ثم ابدأ بالرقص وتحريك الأيدي يميناً ويساراً ومن ثم ادخل في الخطوة الثانية وهي الحديث بمواضيع حساسة جداً ولا تنسى أن ترتدي "لاب كوت"

وتصفف شعرك قليلاً حيث الشهرة بهذه الطريقة السخيفة فعالة للغاية ، نعم نعم انا اعلم جيداً ان التحدث عن مواضيع تخص النساء او الرجال بالدرجة الحساسه هي علم " ولا حياء في العلم " ولكن ليس بهذه الطريقة ، إن احتاج أحد الطرفين لطبيب ليتوجه إليه فهنالك سيتلقى المساعدة الكاملة والعناية الفائقة ، مجموعة الفيديوهات السخيفة هذه كيف من الممكن أن تقبلها على لقبك واسمك ؟ لسنوات الطب احترام وتقدير هل أصبح جوع الشهرة لهذا الحد السخيف الخادش للحياء ؟

إن أردت تقديم المساعدة فالشكر الكبير لك وان كانت مهنتك الانسانية ترغبك في ذلك فلك كل الاحترام فيمين قسمك هو الفاصل بينك وبين اي شيء ، سأروي لكم موقف بسيط جداً حدث معي منذ اسبوعين تقريباً التقيت مع احد ناجحي التوجيهي وسألته السؤال المعتاد " ماذا ترغب ان تدرس وماهو حلمك ؟" ولكن صدمني بأجابته قال لي " بدي ادرس طب مشان اصير اعمل فيديوهات على تيك توك زي الي بعملوها فلان وفلان واصير مشهور " ، عند المقارنة بالماضي كان الرد على هذا السؤال " بدي اساعد الناس " " بدي يحكوا عن دكتور ويدعولي الناس دايما " الشهرة في هذا المجال لم تكن موجودة كانت خارج المهنة تماماً لأن الهدف الرئيسي من هذا التخصص هو الإنسانية هو المساعدة هو مداواة جرح المريض هو الدعاء الذي يأخذك الى اجمل لحظات حياتك هذا هو الهدف ولكن " في الماضي "

اسمحو لي ان اقدم تحية شكر واحترام لجميع الأطباء الواهبين مهنتهم لخدمة المجتمع ، اسمحو لي ان ارفع الشكر والاعتزاز لصانعي محتوى الاستفادة لمن لا يردون احد لمن كرسوا حياتهم لمناقشة قضايا طبيبة دون مقابل بل كانوا ينتظرون فقط كلمة " شكراً لك " او " يعطيك العافية " اطباء السوشل ميديا الذين قدمواً معلومات عديدة خلال جائحة كورونا شكراً لكم ، وأطباء التيك توك " لا اعمم " اتمنى ان تحترموا قليلاً لقبكم و سنوات دراستكم فالشهرة لم تكن عنصر أساسي للطب يوماً ما ، بل الإنسانية هي أهم عناصر الطب وهي أساس هذه المهنة ، دام الجيش الأبيض كبير بعزيمته قوي بإرادته ضخم بإمكانياته .