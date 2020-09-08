سيدات يطلقن مبادرة في الرصيفة للعمل في السباكة وإصلاح أعطال تمديدات المياه

وطنا اليوم - اطلقت مجموعة من الناشطات في لواء الرصيفة مبادرة لترشيد استهلاك المياه والسعي لإصلاح الأعطال الآنية في الشبكات الداخلية للمنازل عن طريق إرسال سبّاكات لتصليح خطوط المياه في منازل المواطنات في اللواء ، بالتعاون مع سلطة مياه الرصيفة .

تشرف على المبادرة المنسقة براءة الحاج صالح بالتعاون مع جمعيه الايادي الماهره ودعم من المهندسة روبي أسد - مستشارة مؤسسة رواد المستقبل لتمكين المجتمعات المحلية - مختصة المشاركة المجتمعية والمرأة .