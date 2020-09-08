 وطنا نيوز -سيدات يطلقن مبادرة في الرصيفة للعمل في السباكة وإصلاح أعطال تمديدات المياه
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سيدات يطلقن مبادرة في الرصيفة للعمل في السباكة وإصلاح أعطال تمديدات المياه
التاريخ : 22-09-2020 06:32:46 المشاهدات: 1585

وطنا اليوم - اطلقت مجموعة من الناشطات في لواء الرصيفة مبادرة لترشيد استهلاك المياه والسعي لإصلاح الأعطال الآنية في الشبكات الداخلية للمنازل عن طريق إرسال سبّاكات لتصليح خطوط المياه في منازل المواطنات في اللواء ، بالتعاون مع سلطة مياه الرصيفة .

 تشرف على المبادرة المنسقة براءة الحاج صالح بالتعاون مع جمعيه الايادي الماهره ودعم من المهندسة روبي أسد - مستشارة مؤسسة رواد المستقبل لتمكين المجتمعات المحلية - مختصة المشاركة المجتمعية والمرأة .


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