مستشفى السلط الجديد صرح طبي عملاق يعاني من مشاكل إدارية

وطنا اليوم - استقصاء خاص لوطنا اليوم : وصل الى موقع وطنا اليوم العديد من الشكاوى والمخالفات التي تتعلق بادارة مستشفى السلط الجديد والذي يعتبر من كبرى المستشفيات في المملكة، حيث وصل إلى موقع وطنا اليوم عدة نقاط من أكثر من جهة تتعلق بسوء إدارة مرافق المستشفى وإذ تُجمل وطنا اليوم ما وصلها من شكاوى وتتضعها امام وزير الصحة الدكتور سعد جابر و المعنيين، نود الإشارة إلى أننا حاولنا التواصل مع مدير المستشفى الدكتور أنور النويري على أرقام المستشفى التي تم تعميمها وفي كل مرة كنا نقابل بتبرير معين، فيما كانت أبرز النقاط الواردة حول المستشفى كمايلي:

الكادر العامل في المستشفى غير كافي، فيما التمريض يعاني من نقص حاد حيث على سبيل المثال لا الحصر فإن المناوبة في (شفت) C يتواجد فيه واحد فقط من الكادر التمريضي في الأقسام الرئيسية جراحة رجال وجراحة نساء.

كثرت الشكاوى التي تتعلق بقسم العناية الحثيثة ICU حيث لايوجد كادر تمريض يغطي القسم الأكثر حساسية في المستشفى، فيما الأقسام الاخرى من المستشفى تعمل بقدرة 20٪ من طاقتها وهو امر مخالف لتعليمات البرتوكلات الطبيه، العمليات الجراحية موقوفه في المستشفى رغم ان مدير المستشفى الدكتور النويري صرح اكثر من مرة بانه يتم إجراء عمليات حيث تبين من خلال الاستقصاء الذي أجراته وطنا اليوم بأن العمليات التي تجري هي عمليات طارئه فقط، والملفت ان البطاقات التعريفية التي وضعت على أبواب الأقسام قد تم ترجمتها من الانجليزية إلى العربية بشكل خاطئ ( ترجمة جوجل) ولا تدل على المصطلحات الطبية لكل قسم.

من خلال متابعة الاستقصاء داخل المستشفى تبين ان المستشفى تحتوي على أحدث الاجهزة الا ان الملفت ان هذه الاجهزة لايوجد تدريب عليها وقد حصلت وطنا اليوم من خلال استقصائها على معلومات حول جهاز (Laparoscopic) والذي يستخدم في عمليات التنظير ولغاية الان لايوجد تدريب من قبل المستشفى لكادر يستطيع العمل على هذا الجهاز.

في مايتعلق بمستشفى السلط الجديد يوجد فيه 6 غرف عمليات الا ان الملفت بأن هذه الغرف نغس عدد الغرف التي كانت في المستشفى القديم رغم ان مساحة المستشفى الجديد اكبر.

المشكلة التي آثارها بعض المراجعين للمستشفى، بأن المستشفى لايوجد فيها وحدات دم، حيث طرح احد المراجعين قصة لاحد المرضى احتاج لوحدات دم فطلب من اهل المريض توفير الدم من المستشفيات الحكومية وخاصة البشير.

فيما قسم الأنسجة في مستشفى السلط الجديد غير فعال بكامل طاقته منذ 9 أشهر لذلك لم يستقبل هذا القسم اي عينه بسبب عدم جاهزية القسم رغم توفر أحدث المعدات فيه، وللعلم المختبر الموجود في المستشفى من أحدث المختبرات في المملكة.

في ظل ما يمر به الكادر الطبي من مخاطر بسبب جائحة كورونا نفاجئ بأن سبل الوقاية معدومة كلياً حيث لايوجد حواجز مانعه بين المراجعين واقسام السجل فيما أشار بعض المتواجدين بأنه لايوجد تباعد او وقاية كافيه داخل المستشفى ولا حتى مسائلة لأي مراجع بضرورة لبس الكمامة الواقية، الأمر الاخر الملفت بأن جميع ساعات الحائط في المستشفى متوقفه على الساعه 12 ولا نعرف السبب وراء ذلك، والغريب ان احد من الإدارة في المستشفى لم يلتفت لذلك او ان إدارة المستشفى لاتقوم بجولات تفقديه على أقسام المستشفى.

نود الإشارة إلى أن مستشفى السلط الجديد من أكبر المستشفيات على مستوى المملكة حيث يتكون من 11 طابقاً وبسعة 350 سريراً، المستشفى يشكل منظومة طبية علمية متكاملة يشمل جميع الاختصاصات، بالاضافة الى تقديم خدمات التدريب لطلبة كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية، وافتتح المستشفى جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فيما تُقدّر كلفته بـ 90 مليون دينار.

وتعتبر الاجهزة والأقسام والمختبرات من احدث ماتم تزويده لمستشفيات وزارة الصحة الا اننا لا نعلم أين يكمن الخلل، هل هو في ادارة المستشفى ام في الرقابة والمتابعه من قبل وزارة الصحة، وإذ تضع وطنا اليوم هذه النقاط الضرورية امام وزير الصحة والمعنيين قبل أن نتفاجئ بوقع خطأ على غرار ماحدث في مستشفيات أخرى، راجين في وطنا اليوم ان يوكل وزير الصحة الدكتور سعد جابر هذه الملاحظات جل اهتمامه.