سفير إسرائيل الأسبق في الاردن : التحديات التي تواجه الاردن

وطنا اليوم - رصد: كتب عوديد عيران سفير تل ابيب الأسبق في عمان حول التحديات التي تواجه الاردن ووصف الحالة الأردنية في مقال تحليلي نشره مركز واشنطن للدراسات، حيث رصد فريق الرصد في وطنا اليوم هذا المقال والذي كتب فيه عيران:

دخل الاردن أزمة الكورونا في شروط بداية سيئة. فقد دفعت الحرب في سوريا نحو 1.4 مليون سوري لايجاد ملجأ في الاردن ففاقموا المشاكل الاقتصادية التي كانت في المملكة قبل ذلك وعلى رأسها البطالة. كما أن أسعار النفط التي كانت قبل 2020 في هبوط، مست بقدرة الاردن على تجنيد المنح من دول الخليج. وفي المفاوضات التي اجراها الاردن في 2019 مع صندوق النقد الدولي على قروض بعيدة المدى، طُلب منه اجراء اصلاحات مالية، مما جر انتقادا شديدا من جهات مختلفة في الاردن، إذ ان الاستجابة لها تهدد مصالحهم. وفي أثناء ايلول 2019 تظاهر الاف المعلمين والمعلمات في ارجاء الاردن ضد المس برواتبهم فمنعوا بذلك بدء السنة الدراسية. وبعد مفاوضات طويلة استسلمت الحكومة لمعظم مطالبهم.

يستحق تصرف النظام في الاردن تجاه معالجة الجوانب المختلفة لوباء الكورونا علامة تقدير عالية، ولا سيما على خلفية المعطيات الاولية. فقد سمح الملك عبدالله الثاني للحكومة، ولا سيما للوزراء المختصين، بادارة الازمة، فحرصوا هم ايضا على الاتصال الدائم بين الحكم والمواطن في كل ما يتعلق بتعليمات السلوك، المعلومات عن انتشار المرض وخطوات المساعدة الاقتصادية. وكانت لحظات ظهور الملك في وسائل الاعلام محدودة ومقنونة واستهدفت عرضه كشخصية ترص الصفوف وليس كمن يعنى بالتفاصيل. في تقسيم العمل غير المكتوب بينه وبين الحكومة أخذ الملك على عاتقه دور تجنيد اموال المساعدة الخارجية. وبالفعل، فان الاعداد المتدنية جدا من الموتى والمصابين مباشرة بفيروس الكورونا (11 ميتا حتى الان) يمكن أن تعزى اساسا للتصرف السريع من جانب النظام، لاجراءات الطواريء التي اتخذها ولفرض التعليمات بلا هوادة، بما في ذلك في المساجد. كما ينبغي الاشارة الى أن جزءا هاما من حالات المرضى المؤدين توجد في أوساط المواطنين الاجانب، بمن فيهم سائقو الشاحنات من سوريا ومن السعودية.

مثل حكومات اخرى، اضطرت الحكومة الاردنية الى زيادة العجز في الميزانية كي تقلص الضرر على قطاعات حيوية، على العاملين ولا سيما العاملين المؤقتين. حتى السنوات الاخيرة نجح الاردن في الابقاء على نسبة الدين للانتاج المحلي الخام معقولة وادنى من 80 في المئة، تمتع بالقروض من مؤسسات مالية دولية، بالمداخيل من الفروع الاقتصادية ولا سيما السياحة (10 في المئة من الناتج المحلي الخام، من تصدير الفوسفات ومن تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج. وساعدت المنح من دول الخليج الاردن للتصدي للضائقة الاقتصادية الدائمة منذ وصول اللاجئين من سوريا. غير أن ازمة الكورونا دفعت الكثير من العاملين في الخارج للعودة الى الاردن، شل فرع السياحة وسجل في اسعار النفط انخفاض ساحق (تأثر ضمن امور اخرى من غياب التوافق بين روسيا والسعودية على طريق التصدي لتقلص الطلب عقب الوباء العالمي). وأثر هبوط اسعار النفط والغاز على قدرة واستعداد الدول المنتجة على مساعدة الدول العربية الاخرى بما فيها الاردن.

ومع ذلك، رغم التوقع بنمو اقتصادي سلبي في 2020، بمعدل 3.7 في المئة فقط، اعربت المنظومة المالية عن الثقة بالادارة الاقتصادية للاردن. ففضلا عن قرض طويل السنين بمبلغ 1.3 مليار دولار، قدم الصندوق النقد الدولي قرضا آخر بمواجهة تداعيات الكورونا بمبلغ 396 مليون دولار. اضافة الى ذلك، حظي اكتتاب سندات دين أصدرتها الحكومة الاردنية بطلب زائد بمعدل فائدة معقولة (4.95 في المئة لخمس سنوات، 5.85 في المئة لعشر سنوات).

مع اقامة الحكومة الجديدة في اسرائيل في 17 ايار 2020، وتبعا لما ورد في الاتفاق بين حزبي الليكود وأزرق أبيض في 23 نيسان والذي سمح لرئيس الوزراء بان يطرح ابتداء من الاول من تموز من هذا العام لاقرار الحكمة او الكنيست، التواقف بين اسرائيل والولايات المتحدة على بسط السيادة الاسرائيلية في مناطق يهودا والسامرة، دخل الاردن الى معركة سياسية غايتها منع الخطوة. ان أصل اكثر من نصف مواطني الاردن هو فلسطيني، وكل خطوة ضم اسرائيلية كانت ستثير موجات احتجاج – ولا سيما اذا لم يقف الملك ويعمل ضد الخطوة. وفي هذا الموضوع ايضا أبدى الملك حكمة تكتيكي في ادارة المعركة في الساحة الدولية في ظل التنسيق مع السلطة الفلسطينية ولا سيما من اجل نيل التقدير والامتنان اللذين كان يمكنه أن يعرضهما على مواطني الاردن الفلسطينيين. “صفحة الرسائل” كانت بسيطة وواضحة: الضم باي حجم وبأي جزء من الضفة الغربية سيصفي حل الدولتين، والذي هو الحل المقبول من كل الاسرة الدولية؛ الضم سيؤدي الى تقويض الامن والسلام في المنطقة وسيعظم مشاكلها. اسرائيل والولايات المتحدة لم تذكرا تقريبا في صفحة الرسائل والملك ووزير الخارجية الاردني، وهما الوحيدان اللذان ادارا المعركة، التزم بها. رئيس وزراء الاردن، عمر الرزاز، في تصريح استثنائي (“الغارديان” 21 تموز) اضاف الى الصيغة الرسمية رسالة تفيد بان موت حل الدولتين سيؤدي الى دولة ابرتهايد، ولكن اذا كانت اسرائيل مستعدة لدولة ديمقراطية واحدة يتمتع بها المواطنين العرب بالمساواة الكاملة بالحقوق، يمكن للاردن ان تتعاطى مع بايجابية. وحقيقة أنه لم يرفع حتى الان الى اقرار الحكومة او الكنيست مشروع ضم محدد تساعد الملك على نيل نقاط الاستحقاق في الساحة الفلسطينية على جانبي نهر الاردن، في الدول العربية وفي الساحة الدولية، التي معظمها ان لم يكن كلها اعربت عن معارضتها لخطوة الضم.

على خلفية هذا السجل الحافل يبدو القرار لاستيفاء مطالب القانون واجراء الانتخابات للبرلمان في 10 تشرين الثاني، كعديم المخاطر الكبيرة. ففي اثناء ازمة الكورونا، وجه انتقاد قليل ومعتدل فقط على اداء الحكومة. كما ان استطلاعات الرأي العام اشارت الى تأييد ملموس لوزراء محددين بينهم وزير الصحة. لم يعمل البرلمان المنصرف كختم تلقائي للنظام، ولكن باستثناء بعض المواضيع، ومنها الاصلاحات التي طالبها بها صندوق النقد الدولي أو صفقة شراء الغاز الطبيعي من اسرائيل اتخذ جانب الحذر من اجتياز الخط والصدام مع الملك واجباره على حل البرلمان. في اثناء ازمة الكورونا انتقل على اي حال معظم النشاط الى السلطة التنفيذية، بينما كان رئيس المجلس النيابي يحقق عناوين رئيسة في الصحف بالنسبة لنية الضم الاسرائيلية.

كان يبدو أن انتخابات تشرين الثاني 2020 لن تغير جوهريا ميزان القوى بين الملك وحكومته من جهة وبين البرلمان من جهة اخرى، غير انه في اثناء شهر تموز اخذ النظام خطوتين تثيرا السؤال هل يشكك النظام في تأثير انجازاته على الناخب وعليه فهو يضطر الى وسائل تمس بالصورة المتنورة والمسؤولة التي عمل الملك على بنائها. في 16 حزيران امرت المحكمة العليا بحل “حركة الاخوان المسلمين في الاردن”. الدوافع السياسية والقانونية لهذه الخطوة ليست واضحة. فمنذ نشوب “الربيع العربي” اخرجت الحركة عن القانون، اغلقت مكاتبها وهي نفسها قررت عدم التنافس في الانتخابات السابقة باسمها. الخطوة الاخرى، التي بدت كاسحة وتعسفية، كانت اعتقال كل اعضاء اللجنة الادارة لاتحاد المعلمين في الاردن في 25 حزيران واغلاق المكتب الرئيس في عمان، الى جانب 11 فرع آخر في ارجاء الدولة. ومنع المدعي العام نشر أنباء في هذا الشأن وفي الغداة اعلن وزير التعليم عن تعيين لجنة مؤقتة. في نظر النظام، فان المنظمتين تتعاونان: هكذا مثلا، وزير الداخلية ادعى انه في مظاهرات الاحتجاج للمعلمين، والتي جرت في بداية آب في مدينة الكرك، شارك ايضا ممثلين عن الحزبين (الوزير لم يذكرهما بالاسم).

ان الخطوات التي اتخذت ضد “الاخوان المسلمين” واتحاد المعلمين تشير الى أن النظام سيعارض كل تغيير في قواعد اللعب وفي ميزان القوى السياسي – الدستوري القائم. لبعض من الاحزاب، ومنها جبهة العمل الاسلامي، مصلحة في زيادة عدد اعضاء البرلمان المنتخبين على اساس قطري على حساب الاعضاء في البرلمان الذين يمثلون المناطق الانتخابية. وذلك كي لا تخسر الاصوات في هذه المناطق امام مرشحين محليين، يتمتعون بتأييد عشائري. في البرلمان المنصرف، كان الحزب الاكبر هو جبهة العمل الاسلامي التي تمثل الاخوان المسلمين. ينبغي الافتراض بان هذا الحزب كان سيكسب من زيادة عدد المنتخبين على اساس القوائم القطرية. وتتعاون الجبهة مع احزاب صغيرة تخلق معا ائتلافا للاصلاح، فيه 15 نائبا في ا لبرلمان، 10 منهم اعضاء في جبهة العمل الاسلامي. ويخشى النظام من أن تزيد الضائقة الاقتصادية التأييد لمرشحي الاحزاب التي يتشكل منها هذا الائتلاف ولهذا فانه يسعى الى منع البحث في تغيير طريقة الانتخابات.

في ضوء الزمن القصير المتبقي حتى الانتخابات، اضافة الى قدرة النظام على اتخاذ خطوات ادارية في ظل وباء الكورونا للتشويش على الاعمال التنظيمية (مثلا منع الحركة بين المناطق) وانهاء ولاية البرلمان، فان احتمال التغيير صفري. سيسعى النظام للوصول الى موعد الانتخابات مع الصورة الايجابية التي بناها في الاشهر الاخيرة وعليه فمعقول ان يحاول تسوية العلاقات مع اتحاد المعلمين، وان كان ايضا كي يمنع استئناف احداث 2019.

اذا امتنعت اسرائيل عن خطوات الضم في يهودا والسامرة، فيحتمل أن بعد انتخاب رئيس ديمقراطي في الولايات المتحدة سيقل عائق محتمل واحد من جملة التحديات التي يقف امامها النظام الاردني وتزداد فرصه باجتياز انتخابات 2020 بنجاح. ومع ذلك، على مدى الزمن سيتعين عليه أن يبقى يتصدى للتحديات التي مصدرها التوتر بين الرغبة في العمل على وجود نظام متنور وديمقراطي وبين الواقع الديمغرافي، الذي ليس لمؤسسي المملكة فيه اغلبية، والضائقة الاقتصادية التي لا تبشر بالتفاؤل