وثائق/ من المسؤول عن إدخال 95 طن من مادة البيض المجفف رغم منع دخولها من قبل وزارة الزراعة

وطنا اليوم - حصلت وطنا اليوم على وثيفة تشير إلى أنه وبتاريخ 23 تموز 2019 صدر كتاب موقع من وزير الزراعة آنذاك المهندس إبراهيم الشحاحده طلب فيه كما هو ظاهر بالكتاب المرفق التحفظ على شحنة لمادة قشر البيض المجفف والذي يستخدم في تصنيع مادة المايونيز التي تستخدمها مطاعم الشاورما، وعدم السماح بادخالها إلى السوق المحلي.

مقابل ذلك تابعت وطنا اليوم التحقيق حول هذه الشحنة لتجد انه تم التخليص على الشحنة نفسها وتم إدخالها إلى السوق المحلي ويظهر ذلك في بيان جمركي اخر حصلت عليه وطنا اليوم صادر بعد كتاب وزير الزراعة الشحاحده وبتاريخ 30 تموز من نفس العام اي بعد اسبوع تماما من كتاب منع دخول الشحنة.

من خلال الوثائق التي تم الإشارة إليها يبدو أن شحنة قشر البيض المجفف وهي أوكرانية المنشأ قد دخلت السوق المحلي منذ ذلك التاريخ رغم قرار المنع الموقع عليه من قبل وزير الزراعة الشحاحدة، وقد تكون هي نفس المادة التي تم توزيعها في الأسواق واستخدمت بتصنيع المايونيز، علما ان كمية المادة المشار اليها تقدر (95) طن كما هو ظاهر في البيان الجمركي، وهي مجففة اي يمكن أن تبقى في التخزين لمدة طويلة قبل طرحها للاستخدام في الأسواق.

وإذ تطرح وطنا اليوم التساؤل حول من يقف وراء إدخال هكذا كمية رغم منعها من قبل الوزارة المختصة؟ وهل تم تتبع مواقع توزيع هذه المادة في السوق المحلي؟ ام انها لا تزال يتم استخدامها الأمر الذي يشير اننا امام موجة أخرى من حالات التسمم قد تظهر في اي لحظة، وتضع وطنا ليوم هذا الأمر الهام امام المعنيين لمتابعته و وضع المعنيين عنه قيد المسائلة القانونية.