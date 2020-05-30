شحنة الليمون الصينية

وطنا اليوم - شهدت شحنة الليمون التي أثارت علامات استفهام حول شبهة “التلاعب بشهادة المنشأ”، تطورات دراماتيكية ربما تصل الى حد سحب الكميات من الاسواق، خاصة وان المعلومات الأولية التي ظهرت من خلال لجنة التحقيق بوزارة الزراعة تؤكد “أن الشحنة دخلت على مراحل، احداها تم ارجاعها، بعد أن تبين بأن هناك تلاعبا بشهادة المنشأ وغير مستوفية للشروط الصحية” وفق مساعد الأمين العام للتسويق أيمن السلطي.

يذكر أن وزارة الزراعة منعت استيراد المواد الغذائية من الخضار والفواكه من الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أنه لم يتم إدخال أي كمية من الليمون المشكوك في منشأها، أكد تجار في سوق المركزي، لـ”الغد”، “ان معظم الليمون الموجود في السوق المركزي حاليا هو ليمون صيني حيث تم التلاعب بشهادات المنشأ في دبي وتم تبيدل العبوات وإدخالها على اعتبار انه ليمون قادم من جنوب افريقيا”.