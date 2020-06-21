 وطنا نيوز -ارتفاع نسبة الجريمة في 2019 وانخفاصها في الربع الاول 2020
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ارتفاع نسبة الجريمة في 2019 وانخفاصها في الربع الاول 2020
التاريخ : 05-06-2020 09:16:42 المشاهدات: 975

وطنا اليوم - إرتفعت خلال عام 2019 جرائم القتل المرتكبة في الأردن ضد الذكور والإناث، كما إرتفعت جرائم الشروع بالقتل، فقد أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية إرتفاع جرائم القتل بنسبة 32.5% وإرتفاع جرائم الشروع بالقتل بنسبة 3.2%، حيث أرتكبت 294 جريمة شروع بالقتل مقارنة مع 285 جريمة عام 2018.

 

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن جرائم القتل بأنواعه (القصد والعمد والضرب المفضي للموت) والمرتكبة ضد الذكور والإناث خلال عام 2019 قد بلغت 118 جريمة، حيث أرتكبت 58 جريمة قتل مع سبق الإصرار (العمد)، و 52 جريمة قتل قصد، و 8 جرائم ضرب مفضي الى الموت.


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