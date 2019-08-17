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مناشدة لجلالة الملك والقوات المسلحة الأردنية !!
يشرفني يا مولاي أن أختط هذا السطور لتلامس لفتة حانية أبوية من لدن القائد الملهم، والرائد الذي لا يخذل أهله أبدًا، وأنا أكتب لكم بعد التوكل على الله، والثقة العالية بعرشكم المفدى، وبشغف مروم للجندية، ومحبة راسخة للوطن ، وانتماء صادق للذود عن كرامة الأمة؛ للانضمام إلى سلك القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي المصطفوي، وهذه أمنيتي وحلمي منذ نعومتي أظفاري، ويحدوني الأمل دومًا لشرف الخدمة في قطاعات القوات المسلحة تحت رايتكم الخفاقة والعالية دائمًا بإذن الله.
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