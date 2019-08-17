الرئيسية | تحقيقات مناشدة لجلالة الملك والقوات المسلحة الأردنية !!

يشرفني يا مولاي أن أختط هذا السطور لتلامس لفتة حانية أبوية من لدن القائد الملهم، والرائد الذي لا يخذل أهله أبدًا، وأنا أكتب لكم بعد التوكل على الله، والثقة العالية بعرشكم المفدى، وبشغف مروم للجندية، ومحبة راسخة للوطن ، وانتماء صادق للذود عن كرامة الأمة؛ للانضمام إلى سلك القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي المصطفوي، وهذه أمنيتي وحلمي منذ نعومتي أظفاري، ويحدوني الأمل دومًا لشرف الخدمة في قطاعات القوات المسلحة تحت رايتكم الخفاقة والعالية دائمًا بإذن الله.

وأعلمكم يا سيدي أنني تقدمت لكل البرامج والمسابقات التي تجريها القوات المسلحة، وكنت مثالًا للانضباط، وتلبية جميع المتطلبات والشروط المطلوبة، وما زلت انتظر، ومنها : سلاح الطيران الملكي، والمخابرات العامة، والدفاع المدني العام، ومسابقة فرسان المستقبل الحالية، ...

وأنا خريج جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للخدمة المدنية، وبتقدير جيد جدًا – تخصص إدارة الكوارث والأزمات – تخصص جامعي - وأنا وحيد عائلتي، وعاطل عن العمل، وعندي الرغبة الأكيدة للخدمة في قواتنا المسلحة المظفرة.

راجيًا التكرم بتلبية طلبي وأنتم يا سيدي الأب الحنون، وكلي ثقة وأمل برعاية ملكية كريمة وأنتم يا سيدي بلسم شافٍ لكل من قصدكم، والرجاء لديكم لا يخيب.

المخلص لكم وابنكم البار- عاطف محمد اللصاصمة، هاتف رقم (0799533072) أرضي 065653497 عمان – ضاحية الأقصى.

الايميل mohdlasasmed@yahoo.com

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