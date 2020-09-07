الرئيسية | رياضة عداءة أمريكية تقطع 675 كم ركظا من أم قيس الى العقبة

وطنا اليوم-عمان:سجلت الأمريكية ايمي سبروستون رقم قياسي جديد في قطع مسار "درب الأردن" ركضا عبر اجتياز مسافة 675 كم من شمال الأردن إلى جنوبه، بدءا من أم قيس وانتهاء في العقبة.

وتهدف ايمي من خلال تسجيلها الرقم الجديد لتقديم نفسها كأول امرأة تجتاز المسار وتحطيم الرّقم القياسي المسجل باسم العدائين البريطانيين روبي بريتون ودان لوسون، حين قطعا ذات المسافة في 9 أيام و10 ساعات.

وقالت ايمي بعد وصولها إلى خط النهاية على الشاطىء الجنوبي "إنه وبعيداً عن طموحاتي كعداءة من هواة المسافات الطّويلة (الألتراماراثون)، لدي طموح في تسويق الأردن ومناطقه الخلابة على اختلاف جمالية تضاريسها وجغرافيتها من خلال رياضة الركض".

وقالت "هذه فرصة رائعة لتسليط الضوء على جمال الأردن ودعم السّياحة الدّاخلية وسياحة المغامرة، ولا سيما في هذه السنة التي شهدت ظروفا استثنائية بسب محاربة العالم لفيروس كورونا، والذي أدى إلى إلغاء وتأجيل العديد من الأنشطة الرّياضيّة والفعّاليات، بالإضافة إلى صعوبة السّفر، وما يهمني ايضا وتوجيه دعوة صريحة للعدائين الأجانب، والشغوفين برياضة الركض في أوروبا وأميركا لزيارة الأردن،

واكتشاف مكنون مدنها وتضارسها الجمالي الخلاب".

ودعم العديد من موظفي السفارة الأمريكية إيمي من خلال الركض في أجزاء من المسار حيث ساروا معها.

وتأمل إيمي في المرات القادمة أن تشارك حماسها في الهواء الطلق وإلهام الرياضيين المحليين، وخاصة النساء، للمشاركة في مغامرات كبيرة، مع الترويج للمسار والتاريخ الغني لمعالمه.

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