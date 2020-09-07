 وطنا نيوز -كافاني خارج قائمة منتخب الاوروغواي
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كافاني خارج قائمة منتخب الاوروغواي
التاريخ : 03-10-2020 08:45:48 المشاهدات: 1864

وطنا اليوم - لم يجد اللاعب إدينسون كافاني ناديا يلعب في صفوفه بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي لذا تم استبعاده من قائمة منتخب الاوروغواي لكرة القدم في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام تشيلي والاكوادور.

 

وتعود آخر مباراة لكافاني مع سان جرمان إلى 11 اذار الماضي ضمن مسابقة دوري ابطال أوروبا قبل أن يتفشى فيروس كورونا المستجد في قارة أوروبا والعالم


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