الرئيسية | رياضة بيان ناري من ألتراس الفيصلي: لن نقف مكتوفي الأيدي

وطنا اليوم-عمان:أصدرت رابطة " ألتراس الفيصلي" الجماهيرية بيانا ناريا ضد إدارة النادي الفيصلي مطالبة الإدارة ببدء عملية التصحيح الفورية في النادي، والعمل باحترافية دون اللجوء إلى نظام الفزعات، مؤكدة أن حصد البطولات ليس كل شيء.

وقالت الرابطة التي تأسست في عام 2013، في بيان لها "إن كُرة القدم تفقد مُتعتِها عند إحتكار البطولات من قبل فريق مُعيّن، وأحد الأمور المنطقية في عالم المُستديرة هو فوز الفريق وخسارته، وتقبُّل ذلك أمر حَتمي ليس عليه جدال أو خِلاف".

وأضافت الرابطة: أن الأمر غَير المقبول في هذه اللُعبة هو التخاذُل ووضع العَقبات أمام مسيرة الفريق وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الفيصلي، وإسكات الجماهير بحصد البطولات ليس غريبا على فريق وصل بعدد القابه إلى العالمية".

وتابعت الرابطة في بيانها: "لن نقف مكتوفي الأيدي تُتابِع لاعبين أشباح في الملعب".

وطالبت الربطة الوقوف على قضية الإنتساب إلى الهيئة العامة وتصحيح الشروط المستحيلة للانتساب بشكل واضح. وطالب يوم الاثنين، كل من اللاعب السابق جريس تادرس، وهيثم شبول، والإدارة السابق في الفيصلي محمود صايل، إعادة النظر في طريق تعامل الإدارة مع النادي، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها من نتائج لا تليق بتاريخ النادي العريق.

ويخوض الفيصلي الذي يدافع عن لقب دوري المحترفين، لقاء قويا الأربعاء أمام السلط، حيث فقد الزعيم 9 نقاط منذ انطلاق الدوري، نتيجة ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.

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