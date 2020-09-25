سحاب يقلب الطاولة على فريق الرمثا

وطنا اليوم - قلب سحاب تأخره بهدفين دون رد، إلى فوز ثمين على مضيفه الرمثا بنتيجة "3-2"، في المباراة المثيرة التي جرت مساء الإثنين على ستاد الحسن بإربد، في افتتاح مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري المحترفين الأردني.

وتقدم الرمثا في الشوط الأول بهدفي السبق حملا إمضاء محمد وائل الزعبي بالدقيقة "37" وكولو بالي بالدقيقة "42".

جاء رد سحاب في الشوط الثاني بثلاثية عن طريق أحمد أبو جادو بالدقيقة "57 و70" ويزن النعيمات بالدقيقة "90+4".

وتراجع الرمثا للمركز الرابع برصيد "13 نقطة"، فيما قفز سحاب للمركز السابع حيث رفع رصيده إلى "10 نقاط".

وفرض الرمثا في الشوط الأول إيقاعه الهجومي على المباراة بعدما دفع مدربه جمال محمود بتشكيلة هجومية بالدفع بعلاء الشقران وماجد عثمان ومصعب اللحام وحمزة الدردور حيث انحصر دور هؤلاء في إمداد رأس الحربة محمد الزعبي.

في المقابل حاول سحاب التعامل بواقعية مع قدرات منافسه من خلال فرض الرقابة اللصيقة على مفاتيح اللعب وتضييق المساحات.

ونجح الرمثا في تتويج أفضليته بهدف السبق في الدقيقة "37" بعد كرة تسلمها حمزة الدردور داخل منطقة الجزاء حولها مباشرة للمتحفز محمد وائل الزعبي لم يتوان في تسديدها في الزاوية اليسرى لحارس سحاب.

وفي الوقت الذي كان فيه سحاب يفكر بالرد، كان الرمثا يواصل الضغط ويحرز هدفه الثاني بالدقيقة "42" ومن ضربة حرة مباشرة لتسقط الكرة أمام كولو بالي الذي راوغ مدافعاً وسدد بثقة داخل الشباك.

انقلاب سحابي

وفي الشوط الثاني حاول سحاب تكثيف طلعاته الهجومية أملاً بتقليص النتيجة، ففوت مهاجمه الشاب يزن النعيمات هدفاً محققاً عندما اجتاز حارس الرمثا الزعبي ولكنه سدد بجوار القائم.

ودفع مدرب سحاب باللاعب أحمد أبو جادو الذي لعب دوراً مهماً في تنشيط القدرات الهجومية لفريقه.

وانبرى أبو جاور لتنفيذ ضربة حرة مباشرة سددها بقوة لترتطم بالمدافع كولو بالي وتستقر في شباك الزعبي بالدقيقة 57.

ولم يتأخر سحاب في تسجيل هدف التعادل بعدما تحصل على ضربة جزاء نفذها أحمد أبو جادو بنجاح في الدقيقة "70".

وحاول فريق الرمثا استثمار ما تبقى من وقت بحثاً عن هدف التقدم دون أن يتم الالتفات إلى الثغرات الدفاعية بصفوفه حيث عمل منافسه على استغلالها.

وعاد النعيمات وأهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث لسحاب عندما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مضت فوق المرمى.

وفي الدقيقة "90+4" كان النعيمات يعوّض ما أهدره من فرص، عندما سجل الهدف الثالث لسحاب حيث راوغ أكثر من مدافع وأطلق كرة قوية استقرت في شباك الزعبي