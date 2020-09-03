الرئيسية | رياضة نادي سحاب يدخل في معسكر تدريبي مغلق استعداداً لمواجهة الرمثا

وطنا اليوم - استعداداً لمواجهة الرمثا يوم غداً الساعه الخامسة مساءً دخل نادي سحاب في معسكر تدريبي في احد فنادق محافظة اربد، وذلك في إطار الاستعدادات التي تبذلها إدارة النادي في رفع المستوى التدريبي واللياقة البدنية للفريق بعد النجاح الذي حققها الفريق بفوزه على نادي معان بنتيجة 1-0، يذكر ان إدارة نادي سحاب ممثلة برئيسها علي حمد أبوحماد والقائمين على النادي قد قامو مؤخراً بعد إجراءات من أجل المحافظة على مستوى الفريق الذي بدأ يتقدم بمستواه مؤخراً بعد النتيجه التي حققها بفوزه على فريق معان، ويلاقي نادي سحاب الرمثا يوم غدا في تمام الساعه الخامسه مساءً. .









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