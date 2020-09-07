الرئيسية | رياضة وفاة الأسطورة العراقية ناظم شاكر بعد إصابته بكورونا

وطنا اليوم-عمان:توفي نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر، اليوم الجمعة؛ إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الرياضة في وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان، شاكر سمو، إن نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر توفي اليوم في مستشفى شار الخاص في أربيل.

وأصيب شاكر بفيروس كورونا قبل أسبوعين، وتمكن من التغلب على المرض، لكن حالته الصحية تدهورت وبقي في المستشفى لتلقي العلاج.

ويوم أمس، قال نجل المدرب فهد ناظم: إن ”حالة والدي منذ ليلة أمس حرجة جداً وتدهورت بشكل مقلق؛ بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا“.

ناظم شاكر هو الثالث من بين نجوم العراق الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، حيث سبقه النجم أحمد راضي، والمدرب علي الهادي.

ولد ناظم شاكر في بغداد عام 1958، وبدأ مسيرته الكروية لاعبا في الفرق الشعبية لمنطقة الدورة، عام 1975 أصبح لاعبا لنادي العمال، ثم لاعباً في نادي القوة الجوية عام 1976، ومثّل منتخب شباب العراق عام 1978 ثم المنتخب الوطني عام 1979، وكان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي في نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986.

اعتزل ناظم شاكر اللعب عام 1988 بسبب الإصابة.

توجه بعد ذلك إلى ميدان التدريب، وكان أول فريق عمل معه كمدرب هو نادي السلام العراقي عام 1992، حيث كان عامه الأول في الدرجة الممتازة، ثم تقلد تدريب عدة أندية عراقية. وتم تكليفه من قبل اتحاد كرة القدم العراقي للعمل كمدرب للمنتخب الوطني العراقي عام 2010، ولكنه قدم استقالته كمدرب للمنتخب العراقي في 12-1-2011 بعد خسارة المنتخب أمام منتخب إيران في بطولة غرب آسيا.

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