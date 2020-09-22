ميسي يروي تفاصيل مثيرة لقصة الرحيل والبقاء في برشلونة ويفضح بارتوميو

وطنا اليوم - اماط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، اللثام عن جميع التفاصيل التي كانت وسائل الإعلام العالمية والجماهير الرياضية تنتظرها، بعدما أكد بشكل رسمي بقاءه مع "البلاوغرانا" لموسم إضافي، وتأجيل فكرة رحيله عن "البرسا" في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وكشف ميسي سبب تأخره بالحديث لجميع وسائل الإعلام والخروج للجماهير الرياضية لنادي برشلونة، بقوله لموقع "غول" العالمي بنسخته الإسبانية: "لم أكن قادراً على التحدث لأن الخسارة التي لحقت بنا في لشبونة كانت صعبة للغاية بالنسبة لي. لقد كنّا نعلم أن بايرن ميونخ الألماني فريق صعب، لكنني لم أتصور أن تكون النتيجة بهذا الشكل، لأن ذلك أعطى انطباعاً سيئاً لبرشلونة وللمدينة، وقررت الانتظار قليلاً لأوضح الأمر".

وكان برشلونة تعرض لخسارة مذلة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أقال على إثرها النادي المدرب الإسباني كيكي سيتين.

وتابع ميسي "لقد قمت بإخبار إدارة برشلونة والرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بقرار رحيلي عن الفريق منذ مدة طويلة، وتحدثت معهم طوال العام، لأنني رأيت أنه من الضروري أن أتنحى جانباً، بسبب حاجة البرسا إلى لاعبين صغار السن، بعد أن اقتنعت بأن فترتي مع البلاوغرانا قد انتهت. أنا شعرت بالأسف والحزن الكبير، لأنني كنت دائماً تمنيت الاعتزال هنا".

وأضاف "لقد كانت سنة صعبة للغاية، بعدما عانيت في التدريبات والمباريات التي خضتها، بالإضافة إلى ما كان يحدث في غرفة الملابس، لذلك قررت أن الوقت قد حان للبحث عن هدف جديد وأجواء جديدة، ولا علاقة بين مغادرتي للبرسا، والخسارة على يد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، لأنني أفكر به منذ مدة طويلة، وأخبرت بارتوميو بالأمر، ووعدني بأنه مع نهاية الموسم الماضي سأكون قادراً على اتخاذ القرار بنفسي، لكنه لم يفِ بوعده"