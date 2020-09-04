عودة تدريبات المنتخبات والأنشطة التنافسية الأحد

وطنا اليوم-عمان: قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الأردنية في اجتماعه الذي عُقد مساء يوم أمس الخميس، عبر تقنية الإتصال المرئي، عودة تدريبات المنتخبات الوطنية والأنشطة التنافسية للاتحادات الرياضية بدءًا من يوم الأحد المقبل، وفق ضوابط محددة بعد توقف دام لأسبوعين وذلك لضمان سلامة القطاع الرياضي في ظل الحالة الوبائية الحالية في المملكة.

كما قرر المكتب التنفيذي وبالتعاون مع اتحاد الطب الرياضي تحديث البروتوكول الصحي ليتناسب مع الوضع الوبائي الحالي لعودة المنافسات الرياضية والذي يشمل ضرورة إجراء فحوصات فيروس كورونا لأركان اللعبة وتشمل (اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام وجميع من يتطلب تواجده في البطولات) قبل ٧٢ ساعة من إجراء أي منافسة تندرج تحت مظلة الاتحادات الرياضية بالإضافة الى إلزامهم بتحميل تطبيق أمان للتأكد من سلامة الجميع.

كما تم تحديث الاجراءات الصحية الخاصة بالقطاع الرياضي والتي تتضمن بعض التعديلات لضمان سلامة الجميع وسيتم تزويد الاتحادات الرياضية به ونشره على الموقع الإلكتروني للجنة الأولمبية.

وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية التي وضعتها اللجنة الأولمبية الأردنية في وقت سابق لعودة العمل في القطاع الرياضي لضمان سلامة المنظومة الرياضية كما وسيتم إجراء جولات تفقدية دورية من قبل فرق تُمثل اللجنة الأولمبية والجهات الحكومية المختصة واتحاد الطب الرياضي للتأكد من مدى الالتزام بالبروتوكول الصحي والتعليمات والإرشادات الصحية والوقائية.

الإجراءات الصحية الخاصة بالقطاع الرياضي : إضغط هنـــا

البروتوكول الصحي لعودة المنافسات الرياضية : إضغط هنـــا