الرئيسية | رياضة 500 دينار غرامة الصورة الجماعية للأندية

وطنا اليوم-عامن:عمم الاتحاد الأردني لكرة القدم بروتوكولاً صحياً مشدداً، على جميع الأندية بالتزامن مع السماح باستئناف التدريبات، لضمان السلامة العامة.

وتضمن البروتوكول الصحي، الذي يتوافق مع إجراءات الوضع الوبائي في المملكة مع تفعيل أمر الدفاع رقم 11، العديد من التدابير التي تحقق السلامة العامة لأركان اللعبة، خلال التدريبات والمباريات على حد سواء، مع الأخذ بعين الاعتبار فرض عقوبات تدريجية، في حال مخالفة الاحكام الصحية.

ووفق البروتوكول، تفرض عقوبة مالية تقدر بـ 500 دينارا في حال التقاط صور جماعية للفريق قبل بداية المباراة، وغرامة مالية تقدر بـ 300 دينارا في حال مصافحة لاعبي الفريق المنافس أو الحكام، فيما تبلغ عقوبة السلام والعناق بين اللاعبين 200 دينارا.

ولم تقف العقوبات عند هذا الحد، بل فرض الاتحاد عقوبات تصل الى تهبيط الفريق الى الدرجة الادنى في حال عدم استبعاد أي شخص تظهر عليه عوارض صحية أو تكرار التقاعس بتطبيق البروتوكول الطبي أو عدم الإفصاح عن إصابة أحد صفوف الفريق بفيروس كورونا.

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