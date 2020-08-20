الفيصلي يشيد بجهود الكوادر الطبية في معالجة مصابي كورونا

وطنا اليوم - اشاد النادي الفيصلي إدارة ولاعبين بجهود الكوادر الطبية الأردنية، في معالجة مصابي فيروس كورونا، مؤكدين احترافية الأطباء والممرضين في التعامل مع المصابين وعلاجهم.

وحيا لاعبو الفيصلي الخمسة الذين غادروا المستشفى، اليوم الأحد، بعد استكمال مرحلة الحجر الصحي في المستشفى بعد اصابتهم بفيروس كورونا، جهود الأطباء، مبينين أن هذا يشكل مصدر فخر للجهاز الطبي الاردني الذي نجح في التعامل مع هذا الوباء المستجد.

وقال نجم فريق الفيصلي احسان حداد في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم، إن الاطباء والممرضين كانوا على قدر عال من المهنية والاحترافية في التعامل مع مصابي كورونا، ما يؤكد قوة ومتانة الجهاز الطبي الأردني.

وأضاف: أثناء خروجنا من المستشفى، حرصنا على توجيه الشكر والتقدير للأطباء والكادر الإداري أيضا في المستشفى، قبل أن نترك قمصاننا في غرفة العلاج بالمستشفى في رسالة شكر وعرفان للمستشفى وكوادره.

أما المدير الاداري لفريق الفيصلي سليمان العساف، فقد أكد اعتزاز النادي الفيصلي بالكوادر الطبية الأردنية، التي تبلي بلاء حسنا في مكافحة الفيروس.

وقال العساف: لاعبونا غادروا المستشفى بصحة جيدة، بعد أن وجدوا علاجا متميزا في المستشفى الذي يضم كوادر طبية متميزة تستحق دائما الإشادة والثناء.

(بترا)