رسميًا.. ميسي يعلن رغبته في الرحيل عن برشلونة

وطنا اليوم - ميسي أرسل فاكسا رسميا لنادي برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

وذكرت إذاعة «كواترو» الإسبانية، فإن الاجتماع بين كومان وميسي لم يكن وديًا، قائلة: «لم يكن لقاء كما توقعه ميسي، وكان كومان حادًا وصارمًا، وحذر البرغوث من أن الامتيازات التي كان يتمتع بها داخل الفريق في السنوات الأخيرة قد نفذت، وكانت الأجواء متوترة».

وأضافت: «كومان أكد لميسي أن الأولوية ستكون للفريق، وحذر من أن سيطرة النجوم على غرفة الملابس قد انتهت، وانتهى اللقاء بخروج ميسي مستاءً ومتفاجئا».

وفي نفس السياق، أفادت إذاعة «RAC1» الكتالوني، أنه على الرغم من أن كومان يعتبر ميسي حجر الزاوية لمشروعه ويريد استمراره، لكن النجم الأرجنتيني أكد للمدرب الهولندي أنه يرى نفسه خارج النادي.