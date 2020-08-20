الرئيسية | رياضة الوحدات بعد إصابة لاعبي الفيصلي : قلوبنا معكم

وطنا اليوم-عمان:أكد النادي الوحدات وقوفه مع النادي الفيصلي، بعد إصابة عدد من لاعبي النسر الأزرق بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوحدات في منشور له عبر حسابه على الفيسبوك: "لاعبو الفيصلي..قلوبنا معكم ..???? .. حمى الله أردننا من الوباء والبلاء".

وكان النادي الفيصلي قد أعلن عن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، حيث قام النادي بإجراء فحوصات لجميع لاعبيه وكادره الفني والإداري، للتأكد من خلوهم من الوباء.

وقرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تعليق دوري المحترفين وكافة البطولات والأنشطة الفنية والادارية في الاتحاد، ابتداءً من الجمعة 21 آب، ولمدة (14) يوماً، استناداً إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ والتي جرى تفعيلها مساء الأربعاء الماضي مع ارتفاع مؤشر الخطورة، للحفاظ على الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي.

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