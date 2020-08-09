جوارديولا يُعلق على مصافحته لزيدان عقب المباراة

“المحادثة مع زيدان؟ لقد هنأته على فوزه بالليجا، وسألته عن عائلته … آمل يومًا ما أن نتناول العشاء معًا ونتحدث عن كل شيء” .

“نحن سعداء للغاية، لقد أقصينا البطل ثلاث مرات متتالية. لقد هزمناهم مرتين، لم يخسروا مباراتين بالإقصائيات مطلقًا ! يمكنك أن ترى شخصيتهم عندما يلعبون، إنهم جيدون. عندما تلعب ضد ريال مدريد، تدرك كم هم جيدون! سجلنا هدفين من أخطاءهم، الأمر ليس سهلًا، حاولنا إقناعهم بالهجوم” .

كان هذا تعليق المدرب الإسباني ردًا على التساؤلات الصحفية عقب انتهاء المباراة