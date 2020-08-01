البطوله الثالثه المتبقية للريال وبرشلونه

وطنا اليوم - بعيدا عن بطولات المستطيل الاخضر التي يتوج فيها النادي بالذهب في ختام الموسم هناك بطوله اخرى في اسبانيا بشكل خفي او صياغه ادق بطوله اعتباريه بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة … فالبعض يكابر وينكر ولكن بكل اسف هي حقيقه يعيشها جمهور الفريقين ربما من باب التنافس وليس من باب العداء المشين .

ريال مدريد حاليا حقق رسميا بطولتي السوبر والدوري في المقابل برشلونه رسميا خسر الدوري والسوبر والكأس ولكن فعليا بين الجمهور هناك بطوله متبقية وهي الابطال ان خسر برشلونه سيكون جمهور الريال منتصر ببطوله التنافس وخروج الغريم من الابطال ويصبح الموسم جميل جدا وعلى اكمل وجه وان كسب برشلونه الابطال حتما سيصبح الموسم سيء جدا في نظر الكثير حتى عقب تحقيق الدوري والسوبر … ولكن الحقيقة الواضحه الان هي ان جمهور برشلونه بالفعل كسب انتصار معنوي بعد خروج الريال من السيتي لان فوز الريال بالابطال وهو الغريم الازلي سيضيف احباط و نكسه قويه لمشاعر اللاعبين والجمهور بشكل خاص .

هل فعلا ترون ان خروج احد الناديين من الابطال يعتبر مكسب لجمهور الفريق الاخر …؟! ام هي مجرد تعليقات وردود يتداولها الجمهور في السوشل ميديا …