الرئيسية | رياضة الاتحاد السعودي يمنع التعاقد مع عامر شفيع

وطنا اليوم-عمان:منع اتحاد كرة القدم السعودي أندية المملكة، من التعاقد مع الحارس الأردني عامر شفيع، بعد أن رفض تمديد عقده مع نادي الفيحاء حتى نهاية الموسم.

وأعلن الفيحاء منذ يومين رفض شفيع البالغ 38 عاما تمديد عقده حتى نهاية الموسم، حيث اشترط التوقيع لمدة عام.

وأصدر اتحاد كرة القدم، قرارا في وقت سابق بمنع تعاقد أي ناد مع أي لاعب يرفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم.

وكان المغربي وليد أزارو، المعار من الأهلي المصري، قد لقى المصير نفسه في وقت سابق، بعد أن رفض تمديد عقده مع نادي الاتفاق حتى نهاية الموسم.

وأوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي خلال هذه الفترة، بسبب الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا، على أن يتم ذلك بالاتفاق بين النادي واللاعب.

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