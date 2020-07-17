الرئيسية | رياضة رسميا .. مقعد مباشر للاردن في ابطال اسيا

وطنا اليوم-عمان:اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مقعداً مباشراً للأندية الاردنية للمشاركة في دور المجموعات من دوري الابطال، ابتداءً من الموسم القادم 2021، مع منح مقعدين مباشرين ايضاً في بطولة كأس الاتحاد قارياً.

وباتت الحضور الاردني في البطولات القارية، ممثلاً بثلاثة فرق، حيث يشارك بطل دوري المحترفين 2020، في دوري الابطال الموسم القادم، على ان يخوض وصيفه مع حامل كأس الاردن، منافسات كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

ويأتي قرار الآسيوي، على ضوء توصية لجنة المسابقات القارية بتوسيع قاعدة المشاركة في المنافسات الرسمية للأندية، ابتداءً من الموسم 2021، شريطة حصول كافة الفرق على التراخيص اللازمة قبل انطلاق البطولات.

وحجزت الكرة الاردنية مقعدين مباشرين في كأس الاتحاد، بعد استقرارها على رأس التصنيف الخاص بمنطقة غرب آسيا، فيما جاء مقعد دور الابطال لحامل لقب الدوري، مع حصول الاردن على المركز السابع في قائمة التصنيف.

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