الرئيسية | رياضة إدارة مؤقتة لـ الوحدات برئاسة وجيه العزايزة

وطنا اليوم-عمان:تُعلن وزارة الشباب الأحد عن تشكيل ادارة مؤقتة للوحدات مدتها ثلاثة اشهر قابلة للتمديد، وبما لا تزيد عن عام، استناداً الى المادة (18) من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم (33) لسنة 2005 التي تنص "تشكيل هيئة ادارية مؤقتة تتولى القيام بمهام الهيئة الادارية التي تم حلها على ان لا تزيد المدة عن عام"

وفُهم ان اللجنة ضمت سبعة اشخاص وان تشكيلها جاء برئاسة الوزير السابق وعضو مجلس الاعيان حالياً المهندس وجيه العزايزه، وعضوية كل من: معن عوده ومحمود مطلق يمثلان مجموعة د. بشار الحوامده، سامي السيد وزيدان مبارك يمثلان مجموعة يوسف الصقور، الى جانب انس القضاة وزياد جوده الذين يُمثلان وزارة الشباب/ مديرية شباب العاصمة، بحسب صحيفة الرأي.

وكانت المحكمة الادارية قد اعتبرت في قرارها الصادر يوم (31) كانون اول الماضي حول الدعوة غير المسبوقة في مسيرة العمل الاداري النادوي المُقدمة من المُرشح لمنصب رئيس النادي يوسف الصقور وخالد العبسي المُرشح لعضوية مجلس الادارة، اعتبرت نتائج انتخابات الوحدات التي جرت يوم (3) ايار من العام الماضي مُلغاة لوجود بعض المُخالفات.

وردت المحكمة الادارية العليا الطعن بالقرار من طرفيي: النيابات العامة الادارية التي مثلت (اللجنة المُشرفة على انتخابات الوحدات، مديرية شباب العاصمة، وزير الشباب والثقافة الذي اعتمد نتائج الانتخابات في حينها، وزارة الشباب)، وجزء من الهيئة الادارية المنتهية ولايتها واعضاء الهيئة الادارية المُعلن عن فوزها بالانتخابات برئاسة د. بشار الحوامدة.

وتسلمت وزارة الشباب مؤخراً قرار المحكمة الادارية العليا الصادر في جلسة النطق بالحكم التي عُقدت يوم الاربعاء الماضي برئاسة القاضي ابراهيم البطاينة وعضوية القضاة: محمد الغرير، سميح سمحان، محمد خشاشنة، ويحيى ابوعين، والذي يعتبر النتائج النهائية للعملية الانتخابية للنادي باطلة مما يتوجب الغاؤها بكافة اجراءاتها، مخالفات شابت العملية الانتخابية.

ورجحت مصادر وزارة الشباب عقب صدور قرار المحكمة الادارية العليا الذي له صفة "القطعي" ان تتشكل اللجنة المؤقتة بكامل اعضائها من وزارة الشباب، لكن تم العدول عن ذلك، واختيار رئيساَ محايداً للجنة (العزايزة)، واربعة اعضاء يمثلون مناصفة الحوامده والصقور المتنافسين على رئاسة النادي في الانتخابات السابقة.

من ناحية أُخرى فاز فريق الوحدات على نظيره شباب الأردن بهدفين دون رد سجلهما التونسي هشام السيفي وابراهيم الجوابرة من ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة التي جرت امس الاول على ملعب جاوه ضمن استعدادت الفريقين لخوض منافسات دوري المحترفين الذي سينطلق اعتباراً من (3) الشهر القادم.

ويلتقي الوحدات عند الثامنة والنصف من مساء الاثنين القادم العقبة في مباراة استعدادية اُخرى تجري على ملعب جاوه.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر