الرئيسية | رياضة الدوري الاسباني مهنئاً زيدان: فعلها أبو ابراهيم

وطنا اليوم-عمان:هنأ حساب الدوري الاسباني، مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان، بلقلب الدوري الاسباني الذي حسمه ليلة الخميس. ونشر الدوري الاسباني عبر حسابه بانستغرام تهنئة لزيدان، باللغة العربية قائلا فيها :" فعلها "أبو ابراهيم". وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه بعد فوزه على فياريال بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن لقاءات الجولة السابعه و الثلاثين من عمر المسابقه .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر