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الدوري الاسباني مهنئاً زيدان: فعلها أبو ابراهيم
وطنا اليوم-عمان:هنأ حساب الدوري الاسباني، مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان، بلقلب الدوري الاسباني الذي حسمه ليلة الخميس.
ونشر الدوري الاسباني عبر حسابه بانستغرام تهنئة لزيدان، باللغة العربية قائلا فيها :" فعلها "أبو ابراهيم".
وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه بعد فوزه على فياريال بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن لقاءات الجولة السابعه و الثلاثين من عمر المسابقه .
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