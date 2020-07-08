السعودية تغرّم beIn Sports وتلغي تصريحها.. ومواطنوها: أين البديل؟

وطنا اليوم-عمان:بعد أقل من شهر على اتهام منظمة التجارة العالمية السعودية بقرصنة قنوات beIn Sports وتبرئة قطر من تهمة "تهديد الأمن القومي" لجيرانها، فرضت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، غرامة مالية تقدّر بمبلغ 10 ملايين ريال على شبكة القنوات الرياضية القطرية، وأعلنت وإلغاء تصريحها في المملكة، بسبب ما سمته "ممارسات احتكارية".

وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنه وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات beIn Sports، تبين إساءة استغلال القناة القطرية لوضعها المهيمن متمثلاً ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 التي أقيمت في فرنسا، بحسب البيان.

وقالت الهيئة العامة للمنافسة إن الممارسات تضمنت "إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبارهم على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة (يورو 2016)، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة".

وأضافت: "قامت مجموعة قنوات beIn Sports بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك".

وأشارت إلى أن المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف أيدت قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة والقاضي بتغريم القناة القطرية 10 ملايين ريال سعودي وإلغاء ترخيصها في السعودية بشكل نهائي وإلزامها برد جميع المكاسب التي حصلت عليها نتيجة المخالفة، ونشر القرار على نفقتها.

إدانة السعودية بالقرصنة

وكانت منظمة التجارة العالمية أدانت في 16 يونيو/حزيران 2020 السعودية رسمياً، بقرصنة شبكة قنوات beIn Sports عبر قناة BeoutQ، التي قامت بشكل غير قانوني ببث محتوى إعلامي خاص بالشبكة القطرية.

وأصدرت لجنة التحكيم لهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، تقريرها النهائي بشأن عملية القرصنة والسطو الواسعة والطويلة التي قادتها BeoutQ على برامج شبكة قنوات beIn sport منذ أغسطس/آب 2017، أي بعد حصار قطر بنحو شهرين.

وأضاف التقرير أن قناة BeoutQ موجودة في السعودية، وأن الأخيرة غضت الطرف عن قرصنتها لبرامج beIn sports.

وجاء هذا الحكم بعد عام ونصف من قيام دولة قطر بتقديم شكوى رسمية الى منظمة التجارة العالمية من أجل البت في دعوى قضائية ضد السعودية بشأن انتهاكاتها حقوق الملكية الفكرية.

سعوديون غاضبون

وبالعودة إلى إلغاء الرياض تصريح beIn Sports، عبّر مغردون سعوديون عن استيائهم من القرار، كونه سيتسبب في حرمانهم من مشاهدة المنافسات الرياضية التي حصلت الشبكة القطرية على حقوقها الحصرية، ولعدم وجود البديل.

يشار إلى أن قنوات beIn Sports تمتلك حقوق بثّ أبرز البطولات الرياضية العالمية؛ مثل الدوري الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والفرنسي، والألماني، إلى جانب مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وأبرز البطولات القارية في آسيا وأفريقيا، ونهائيات كأس العالم.