شفيع: طموحي أن أنال عمادة لاعبي العالم

وطنا اليوم - أكد قائد وحارس المنتخب الوطني ونادي الفيحاء السعودي (عامر شفيع) سعادته بتصنيفه ضمن قائمة العشرة الكبار في نادي الـ100 , والذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مؤخراً.

وقال شفيع في حديث لصحيفة الاقتصادية السعودية: “أشعر بالفخر والسعادة في اختياري ضمن قائمة العشرة الكبار وتحقيق المركز التاسع بـ “168 مباراة” , وفخور بأنني خدمت بلادي خلال مسيرتي , وطموحي مستمر ولن يتوقف حتى أحظى بعمادة لاعبي العالم بإذن الله”.

وشدد شفيع في حواره على أن الطموح والأهداف لن تتوقف قائلاً: “سأسعى جاهداً للاستمرارية في تحقيق الإنجازات , ولدي فرصة لمزيد من التقدم على لائحة التصنيف , وهذا لن يتحقق الا بتكاتف الجميع معي , وما تحقق لي يعد إنجازاً تاريخياً يسجل للوطن وليس لشفيع وحده , الحمد لله على هذا الإنجاز وبإذن الله القادم أجمل”.

وعن عودته للتدريبات مع الفيحاء قال: “التدريبات تسير وفق ما خطط له الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي خورخي سيماو , الفيحاء لديه مباريات تجريبية مقبلة , أتمنى أن تكون مباريات مفيدة للفريق وللجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين بعد التوقف بسبب جائحة كورونا”.

ووصف شفيع خلال حواره الدوري السعودي للمحترفين بأنه الأقوى عربياً: “نظراً لحدة وقوة المنافسة ووجود عديد من الأسماء الأجنبية والمحلية المميزة في الأندية , ومن الدوريات الصعبة بوجود التنافس بين جميع الفرق , وأنا سعيد بتجربتي الاحترافية في الدوري التي تعد مهمة لي من خلال مسيرتي”.

وامتدح شفيع حراس المرمي في الدوري السعودي مؤكداً أن الجميع فيه مميزون , سواء الأجانب أو المحليون: “هذا يعود إلى الاختيارات الموفقة لمسؤولي الأندية في عملية الاختيار , هناك عديد من الأسماء المتألقة التي قدمت مستويات مميزة”.