 وطنا نيوز -مواجهة نارية محتملة لبرشونة.. والريال يحلم بصدام تاريخي
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مواجهة نارية محتملة لبرشونة.. والريال يحلم بصدام تاريخي
التاريخ : 10-07-2020 01:52:49 المشاهدات: 1884

وطنا اليوم-عمان:أسفرت قرعة مباريات دوري ربع ونصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام في العاصمة البرتغالية لشبونة عن مواجهة "محتملة" بين برشلونة وبايرن ميونيخ في ربع النهائي.
وأخيراً وبعد طول انتظار عادت عجلة المسابقة القارية الأم دوري أبطال أوروبا إلى الدوران بعد مضي أربعة أشهر من التوقف حيث سحبت الجمعة قرعة الدورين ربع ونصف النهائي في مدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة التي قام بسحبها كل من جورجيو ماركتي نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والنجم البرتغالي السابق باولو سوزا عن التالي

ربع النهائي

1. المتأهل من ثمن النهائي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مع الفائز من ثمن النهائي بين ليون ويوفنتوس
2. لايبزيغ مع أتلتيكو مدريد
3. المتأهل من ثمن النهائي بين نابولي وبرشلونة مع المتأهل من ثمن النهائي بين بايرن ميونيخ وتشيلسي.
4. أتالانتا مع باريس سان جيرمان

نصف النهائي

• الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من مباراة ربع النهائي الثالثة.
• الفائز من لقاء ربع النهائي الثاني مع الفائز من ربع النهائي الرابع.

النهائي

الفائز من نصف النهائي الثاني سيكون هو الفريق المضيف والفائز من نصف النهائي الأول سيكون هو الفريق الزائر.


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