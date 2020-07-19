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مواجهة نارية محتملة لبرشونة.. والريال يحلم بصدام تاريخي
وطنا اليوم-عمان:أسفرت قرعة مباريات دوري ربع ونصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام في العاصمة البرتغالية لشبونة عن مواجهة "محتملة" بين برشلونة وبايرن ميونيخ في ربع النهائي.
ربع النهائي
1. المتأهل من ثمن النهائي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مع الفائز من ثمن النهائي بين ليون ويوفنتوس
نصف النهائي
• الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من مباراة ربع النهائي الثالثة.
النهائي
الفائز من نصف النهائي الثاني سيكون هو الفريق المضيف والفائز من نصف النهائي الأول سيكون هو الفريق الزائر.
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