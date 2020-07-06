الرئيسية | رياضة اتحاد الكرة يلغي الوديات ويضع شرطا لها

وطنا اليوم-عمان:منع اتحاد كرة القدم، اقامة المباريات الودية لأندية المحترفين، قبل خضوع اللاعبين والمدربين والإداريين لفحص كورونا.

واشترط الاتحاد على الأندية اجراء فحص كورونا وظهور النتائج، قبل الموافقة على اجراء أي مباراة ودية.

وكان يفترض أن يلعب فريق الاهلي مع شباب العقبة مباراة ودية اليوم، والرمثا مع الصريح يوم غد، قبل أن تعلن الأندية الغاء المباراتين، بسبب عدم موافقة اتحاد الكرة.

وقال الناطق الاعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة ، الاثنين إن فريقه كان يستعد لخوض مباراة ودية يوم غد مع الصريح على ملعب الأمير هاشم بمدينة الرمثا، قبل أن يتم تأجيلها بناء على طلب اتحاد الكرة، مشيرا الى أن إدارة النادي حرصت على التواصل مع اتحاد الكرة لإبلاغه بموعد المباراة الودية، ليأتي الرد بمنع اقامة اللقاء، لحين اجراء فحص كورونا لجميع اعضاء الفريق لاعبين ومدربين وإداريين، بحسب بترا.

بدوره، أكد مدرب حراس مرمى فريق شباب العقبة محمد الخلايلة أن فريقه كان يستعد لخوض مباراة ودية اليوم الاثنين أمام فريق الاهلي، قبل أن يتم الغاء اللقاء بسبب عدم اجراء فحص كورونا.

وكان اتحاد كرة القدم حدد يوم غد الثلاثاء موعدا لإجراء فحص كورنا للاعبي أندية الشمال، في مدينة الحسن الرياضية في اربد، فيما يخضع لاعبو أندية عمان، لفحص يوم الاربعاء المقبل، في اتحاد الطب الرياضي بمدينة الحسين للشباب.

يشار إلى أن أندية المحترفين، تواصل تدريباتها استعدادا للدوري الذي يستأنف في الثالث من الشهر المقبل.

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