صرف عوائد البث التلفزيوني لأندية المحترفين

وطنا اليوم-عمان:قالت الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم، سمر نصار، الخميس، إن الاتحاد سيصرف الدفعة الأولى من عوائد البث التلفزيوني، لأندية المحترفين "بنسب متساوية، دون أي اقتطاعات"، خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى أن حصة الأندية تبلغ 1.228 مليون دينار، بعد اقتطاع نسبة لتغطية جانب من الكلف التشغيلية والتنظيم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة التنفيذية للاطلاع على مختلف الترتيبات الإدارية والمالية والصحية، التي تُعنى باستئناف الموسم الحالي، مع إتمام التفاصيل المتعلقة بتوقيع عقد مع التلفزيون الأردني لشراء حقوق بث دوري المحترفين.

الهيئة التنفيذية لاتحاد اللعبة، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، حددت 3 آب/أغسطس القادم، موعداً لاستئناف النشاطات لموسم 2020، مع انطلاق الأسبوع الثاني من بطولة دوري المحترفين.

وتوقف الدوري بعد أسبوعه الأول في آذار/مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن عادت البطولات المحلية للدوران بعد توقف دام نحو 8 أشهر بين عامي 2019 و2020.

نصار أكدت أن الأندية "ستحصل على كامل نسبتها من اتفاقية التلفزيون، قبل نهاية العام الحالي".

"الاتحاد بصدد التوقيع مع إحدى الشركات كأول رعاة بطولات المحترفين لهذا الموسم، حيث ستوزع على أندية المحترفين على شكل دفعات حتى نهاية الموسم"، وفق نصار.

وقالت: "لم يحصل الاتحاد على أي دعم مالي استثنائي من الحكومة أو الاتحاد الدولي، لتغطية تداعيات جائحة كورونا التي عصفت بالقطاع الرياضي بشكل عام، وهو حريص في الوقت ذاته، على مواصلة مساعيه لاستقطاب الدعم والرعاية، لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الاتحاد ومختلف الأندية على حد سواء".

فحص كورونا مجاني

من جهة أخرى، قالت نصار إن وزارة الصحة "وافقت على طلب الاتحاد، بإجراء فحص كورونا للأجهزة الادارية والفنية وجميع لاعبي دوري المحترفين مجاناً، حيث ستجري الفحص الأول خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، على أن تعاود الفحوصات قبل 72 ساعة من انطلاق البطولة".

وتابعت: "تأتي الفحوص الطبية، ضمن بروتوكول صحي اعتمده الاتحاد لعودة المنافسات، ويراعي كافة إجراءات السلامة العامة في الوقت الذي يتناسب فيه مع إمكانيات الأندية، ونحن بانتظار موافقة الجهات الرسمية عليه، للمباشرة بإجراءات تعميمه".

وأشارت نصار إلى أن الاتحاد سيعمل على "تقديم خطة عودة تدريجية آمنة للجماهير إذا سمحت الظروف بذلك، للحصول على الموافقة الرسمية"، مؤكدة: "نحن نقدر حجم الضرر الذي يطال الأندية ومختلف أركان اللعبة في ظل احتجاب الجماهير، لكن هذا القرار صدر عن الجهات الرسمية".

وعلى صعيد العلاقة التعاقدية بين الأندية وأركان اللعبة في ظل الجائحة، لفتت نصار إلى أن الاتحاد "يشجع كافة أركان اللعبة على المبادرة للوصول لصيغة توافقية فيما بينهم"، وشددت على أن الاتحاد "ليس طرفاً في هذا الجانب".

وقالت: "أصدر الاتحاد في وقت سابق تعليمات أسس احتساب حقوق اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية خلال القوة القاهرة والتي تعنى بتنظيم العلاقة التعاقدية خلال فترة المنع من ممارسة النشاط الرياضي وفقا للقوانين المحلية، وبموافقة الاتحاد الدولي".

كما أشارت إلى أن الاتحاد "راعى قبل استئناف الموسم، منح الأندية فترة إعداد مناسبة، وعودة الدوري في 3 آب ، يعد الوقت الأنسب، في ظل الفترة الزمنية القصيرة المتاحة لاستكمال الموسم، وما يتخللها من استحقاقات آسيوية ودولية للأندية والمنتخبات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل ضغط المباريات قدر الإمكان، حفاظا على سلامة أركان اللعبة".

وأوضحت في هذا الصدد، "الاتحاد اعتمد بشكل رسمي السماح بإجراء 5 تبديلات كل مباراة، لتجنب إرهاق اللاعبين، في مختلف المسابقات المحلية، حتى نهاية الموسم، مع الإبقاء على تقييد كشف المباراة بـ 18 لاعبا فقط لكل فريق".

وبشأن موعد عودة مسابقات مختلف الدرجات الأخرى والفئات العمرية، قالت: "سيحدد الاتحاد لاحقاً الجدول الزمني الخاص بمسابقات الموسم، وفقاً للفترات الزمنية المتاحة، بالتزامن مع تواصل متابعة الوضع الصحي محلياً، والعوامل الخاصة بكل بطولة".

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد جدول مرحلة الذهاب من دوري المحترفين الأحد المقبل، فيما حدد النصف الثاني من تشرين أول القادم موعداً لانطلاق دوري الدرجة الأولى والثانية، عقب إغلاق فترة القيد الثانية.

وثمن الاتحاد، مبادرة نائب رئيس اللجنة الطبية، يحيى المحارمة، بتقديم 4 بوابات تعقيم للاتحاد، حيث سيتم استخدامها في الملاعب.

وكانت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، أصدرت بتوجيهات من سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، عفواً عاماً عن كافة العقوبات الإدارية والمالية التي وقعت منذ بداية الموسم 2020 وحتى أمس الأربعاء، إلى جانب العقوبات الإدارية عن الموسم الماضي 2018-2019، في إطار تخفيف الأعباء المترتبة على مختلف الأندية وأركان كرة القدم في الأردن، بعد توقف النشاط خلال الفترة الماضية، ضمن إجراءات التصدي لجائحة كورونا.