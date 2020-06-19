الرئيسية | رياضة الحوامدة: لا يوجد منافس حقيقي .. الفيصلي: البطولات لا تأتي بالتصريحات

وطنا اليوم-عمان:أكد بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات انه لا يوجد منافس حقيقي للوحدات على لقب بطولة الدوري لموسم 2020.

وقال الحوامدة بان الوحدات الأكثر جاهزية لتحقيق اللقب.

الحوامدة تحدث ايضا عن اهمية تقديم الدعم للاندية سواء من اتحاد الكرة او الجماهير مطالباً بان يكون هناك مبادرة لدعم خزائن الاندية.

وعن حديثه حول لاعبي الوحدات أكد بانه قد يتم تطبيق قانون الدفاع فيما يخص الرواتب وتمنى ان يكون هناك مبادرة حقيقية من اللاعبين لتخفيض رواتبهم وقوفا منهم الى جنب ناديهم.

الى ذلك قال النادي الفيصلي في منشور له على صفحته على الفيسبوك ان فالبطولات لا تأتي إلا بالعمل والمثابرة وليس التصريحات.

وجاء في منشور في الفيصلي : سنترك التصريحات للآخرين، فالبطولات لا تأتي إلا بالعمل والمثابرة، ولو كانت البطولات تأتي بالتصريحات فقط لما كانت خزائننا تفيض بالبطولات المحلية والآسيوية.

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