الرئيسية | رياضة عودة الفعاليات الرياضية في الأردن وجلسة مصيرية للدوري .. الليلة

وطنا اليوم-عمان:قررت الحكومة الأردنية اليوم الخميس، فتح الأندية وإقامة الفعاليات الرياضية بدون جمهور، ضمن الخطوات التدريجية لعودة الحياة إلى طبيعتها في ظل تحسن المؤشرات الصحية بشأن فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت أسرة الرياضة الأردنية القرار، بسعادة بالغة بعدما ألحقت بها جائحة كورونا طيلة الشهور الثلاثة الماضية أضرارا مالية بالغة.

ورغم عودة فتح الأندية والفعاليات الرياضية، إلا أن عودة النشاط التنافسي لكرة القدم ما يزال صعبا وخصوصا أن القرار كان واضحا، بعودة الفعاليات الرياضية دون جمهور.

ويعتبر الريع الجماهيري أحد أهم مصادر الدخل لكرة القدم الأردنية، وهي تعاني أصلا من ضائقة مالية خانقة سواء على صعيد اتحاد اللعبة أو الأندية، مما يجعل قرار استئناف المسابقات المحلية غاية في الصعوبة ما لم يكن هناك رأي آخر من الجهات المسؤولة عن ذلك.

الى ذلك أكد مصدر مطلع ان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أبلغ رؤساء الأندية المحترفة بضرورة حضور الاجتماع الذي سيعقده في السادسة مساء اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي.

وأكد المصدر أن الاتحاد أعلم رؤساء الأندية بوجود اجتماع، دون أن يتطرق إلى التفاصيل التي سيتم مناقشتها.

ويتوقع أن يكون الهدف من اجتماع الاتحاد مع الأندية هو تبليغها بالقرار النهائي فيما يخص مصير الموسم الكروي، وقد يكون الإلغاء القرار الأقرب.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر