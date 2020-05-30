فريق العقبة للدراجات الهوائية يشكر أيلة على دعمه الدائم

وطنا اليوم-عمان: تلقت أيلة الشكر من فريق العقبة للدراجات الهوائية Aqabike على دعمهم لأنشطة الفريق والجهود المميزة لكوادر أيلة واهتمامهم الكبيرة وتعاملهم مع أعضاء الفريق أثناء التدريب في أروقة المشروع.

وتوفر أيلة بيئة آمنة وعلى سوية عالية من المرافق والتنظيم والإدارة للفرق الرياضية المحلية والعالمية لممارسة هواياتها وتدريباتها كما وتكفل مساندتها وتقديم العون لمرتاديها في حالات الضرورة والطوارئ.

وتوجه فريق العقبة للدراجات الهوائية بالشكر إلى أيلة لدعمها الموصول لأنشطة الفريق والسماح بتدريباته ما أسهم في تطور وتحسين أداء أعضاء الفريق والذي يشارك عدد منه في سباقات متنوعة محققا نتائج متصاعدة في هذه الرياضة.

وتستضيف ايلة سنويا سباقات المحترفين والهواة في رياضة ركوب الدراجات كسباق ايلة من البحر الميت الى البحر الاحمر وسباقات الترايثلون التي يشارك فيها سنويا ما يزيد عن 30 جنسية والتي اتخذت من مشروع ايلة الملاذ الرياضي الامن والمزود بالبنية التحتية اللازمة لمثل تلك الرياضات وغيرها.