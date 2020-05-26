تطورات قضية اللاعب مصعب اللحام مع نادي نجران

وطنا اليوم - شهدت مطالبات لاعب فريق الرمثا لكرة القدم مصعب اللحام لنادي نجران السعودي بحوالي 140 ألف يورو، تطورات جديدة بعد ان قام الاتحاد الدولي (الفيفا) بتحويل قضية اللاعب إلى اللجنة التأديبية.

وسبق للحام وأن احترف في فريق نجران لعدم مواسم، قبل أن يتقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمطالبة بمستحقاته المالية بعد عدم التزام النادي بالدفع وفق العقد المبرم بين الطرفين.

وأشار اللحام اليوم، ان الفيفا نظر في الشكوى التي تقدم بها، وأصدر حكما في شهر تموز الماضي يقضي بإلزام نجران بدفع 140 ألف يورو دون أن يلتزم النادي السعودي بتنفيذ القرار، ليقوم الفيفا أمس الاثنين بتحويل القضية للجنة التأديبية تمهيدا لفرض عقوبات إضافية على النادي في حال أصر على عدم دفع المستحقات.

وتوقع اللاعب ان تشهد الفترة المقبلة، تطورات إيجابية، تمهيدا للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة