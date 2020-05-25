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فضيحة اغتصاب جماعي تهز الدوري الإنجليزي الممتاز
وطنا اليوم-عمان: أشارت تقارير صحفية إنجليزية الى تقدم شابة بشكوى في مركز للشرطة، تحدثت فيه عن تعرضها لعملية "اغتصاب جماعي" من قبل أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم وأصدقائه، في حفل أجراه خلال فرض حالة الحجر الصحي في البلاد.
حيث تم فيها إقامة حفل إحتست فيه الكحول لتستيقظ صبيحة اليوم التالي وهي عارية والى جانبها اللاعب وهو عاري من الملابس.
وظهرت على قدميها خدوش وواجهت صعوبة في المشي، لتتجه لمركز الشرطة لفتح تحقيق في الحادثة، في الوقت الذي تم فيه التكتم عن اللاعب الذي تسبب في الحادث.
كما وأضافت الشابة في المحضر بأنه لم توافق على ممارسة الجنس مع اللاعب الى أنه وأصدقائه استغلوا حالة الثمالة التي أصابتها ليقوموا بفعلتهم.
وبحسب الصحيفة فقد خضعت الشابة للفحص الطبي وفحصها الطب الشرعي للتأكد من صحة أقوالها.
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