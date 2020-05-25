الرئيسية | رياضة مدربو المحترفين يؤيدون استكمال الموسم

وطنا اليوم-عمان:أيد مدربو أندية المحترفين استكمال الموسم الكروي الحالي بشهر آب وإنهاءه في كانون الأول، بعد اجتماع مطول امتد لساعات بين جميع مدربي أندية المحترفين دون استثناء.

وبعد اجتماع مطول امتد لساعات بين جميع مدربي أندية المحترفين دون استثناء و بإشراف المحاضر الآسيوي الكابتن نهاد صوقار و مدير الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية، الأحد، و الذي عقد عن بعد، حيث تبادل فيه جميع الأطراف وجهات النظر الفنية و التي من شأنها إضافة رؤية فنية إيجابية لأصحاب القرار في الاتحاد الاردني لكرة القدم تساهم في تجاوز الأزمة التي تمر بها كرة القدم الأردنية .

وأوصى مدربو الأندية بمجموعة من التوصيات أبرزها :

أولاً: التأكيد على أن الهدف الرئيسي من الإجتماع تسليط الضوء على المعطيات الفنية للمرحلة الحالية و وضعها بين يدي أصحاب القرار في الإتحاد الأردني لكرة القدم و التي ستساعدهم باكتمال جميع الجوانب التي تمكنهم من اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة كرة القدم الأردنية .

ثانياً: إلغاء الموسم الكروي لا يصب في مصلحة كرة القدم الأردنية فنياً و سيكون له إنعكاسات سلبية كبيرة يصعب التعافي منها على جميع أركان اللعبة و على رأسها منتخباتنا الوطنية، و حثّ الإتحاد الأردني لكرة القدم على بذل أقصى جهده و تحمل مسؤولياته اتجاه جميع أركان اللعبة للخروج من هذه المرحلة الصعبة بتكاتف الجميع.

ثالثاً: تأييد قرار الأندية بإستكمال الموسم الحالي بشهر آب و الانتهاء منه نهاية شهر 12، و مخاطبة الإتحاد من خلال الأندية بالسماح لكل نادي بتسجيل 23 لاعب في كشف المباراة و إجراء خمس تبديلات في كل مباراة و ذلك تماشياً مع المعطيات الصحية و توصيات الاتحاد الدولي لمرحلة مرض كورونا.

رابعاً: إعتماد مدربي أندية المحترفين كلجنة تأسيسية لإنشاء رابطة للمدربين المحليين، و البدء بإجراءات إنشاء هذه الرابطة بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم و استشارة المحامي الأستاذ عماد حناينة.

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