الاتحاد يوضح آلية الدعم المالي للاندية

وطنا اليوم - قال اتحاد كرة القدم انه سيقوم بصرف دفعة مالية للأندية قبل نهاية الشهر الحالي لدعم حقوق اللاعبين المالية، مشيرا في الوقت نفسه الى عدم قدرة الاتحاد على مواصلة الدعم إلا في حال تلقيه دعما طارئا من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو أي جهة أخرى.

وأشار الاتحاد في خطاب وجهه لأندية المحترفين مساء اليوم الاثنين لوضعها بصورة تفاصيل الأمور المالية وبيان حقوق اللاعبين، الى “آلية حقوق اللاعبين في حال تم اتخاذ قرار بإلغاء الدوري أو في حال استكماله