ثلاث سيناريوهات لاستئناف الدوري الأردني

كشف الاجتماع الذي عقد "عن بعد" بين اتحاد كرة القدم مع أندية المحترفين، عن 3 سيناريوهات لاستئناف الدوري الأردني، الذي توقف بعد أسبوعه الأول بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا

وفي التفاصيل، فقد حمل الاتحاد خلال الاجتماع 3 سيناريوهات لاستئناف بطولة الدوري أولها استئناف الدوري من مرحلتين ذهاب وإياب اعتباراً من شهر آب المقبل على أن ينتهي بنهاية شهر كانون الأول المقبل.

أما السيناريو الثاني فيشير إلى إقامة الدوري من مرحلة واحدة فقط، بحيث تبدأ المنافسات خلال شهر أيلول وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول المقبل، فيما اقترح السيناريو الثالث إلغاء الدوري بشكل كامل.

كما ناقشت الأندية مع اتحاد الكرة التفاصيل المالية، مطالبة الاتحاد بالعمل على تقديم دعم مالي لها أو صرف مستحقاتها المالية المتأخرة.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من التفاصيل الخاصة بالأندية وعقود اللاعبين ودوري الدرجة الأولى وبطولة كأس الأردن وغيرها من المواضيع.

وطلب الاتحاد من الأندية تزويده بالمقترحات والافكار تمهيداً للوصول إلى قرار نهائي بشأن استئناف المنافسات.

ومثل الاتحاد في الاجتماع الذي حضرته الأندية كافة، نائب رئيس الاتحاد مصطفى الطباع، وأعضاء مجلس الاتحاد مروان جمعة ومحمد سمارة ومنصور عبيدالله ويوسف الصقور، كما حضر ممثلو الأندية الـ 12