الرئيسية | رياضة اتحاد كرة القدم يدعو الاندية للاجتماع فهل يعود الدوري قريبا

دعا اتحاد كرة القدم أندية المحترفين لاجتماع تشاوري عن بعد في الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين المقبلاشار الاتحاد إلى أن الاجتماع سيعقد عبر تطبيق "زووم"، لمناقشة المقترحات المتعلقة بالموسم الكروي 2020 الذي توقف اجباريا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا. كما سيناقش الاجتماع آراء ومقترحات الاندية وعقود اللاعبين والمدربين

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