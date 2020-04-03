 وطنا نيوز -اتحاد كرة القدم يدعو الاندية للاجتماع فهل يعود الدوري قريبا
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اتحاد كرة القدم يدعو الاندية للاجتماع فهل يعود الدوري قريبا
التاريخ : 25-04-2020 05:04:25 المشاهدات: 1816

دعا اتحاد كرة القدم أندية المحترفين لاجتماع تشاوري عن بعد في الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين المقبلاشار الاتحاد إلى أن الاجتماع سيعقد عبر تطبيق "زووم"، لمناقشة المقترحات المتعلقة بالموسم الكروي 2020 الذي توقف اجباريا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

 

كما سيناقش الاجتماع آراء ومقترحات الاندية وعقود اللاعبين والمدربين


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